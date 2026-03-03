إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام مركز الوقف بقنا

أصيب 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعى بنطاق مركز الوقف شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا نجع حمادى الزراعى الغربى، أمام كوبرى بنطاق مركز الوقف.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الوقف المركزى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، لمتابعة تسيير حركة المرور على الطريق بعد نقل المصابين إلى المستشفى ورفع الميكروباص من الطريق.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.