برلمان

في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة.. خارجية النواب: الدولة تتابع أوضاع المصريين بالخارج على مدار الساعة

سچى عمرو هندي
سچى عمرو هندي
محمد الشعراوي

أكدت النائبة سچى عمرو هندي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أنها تتابع باهتمام بالغ البيانات الصادرة عن وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بشأن أوضاع الجاليات المصرية في عدد من دول المنطقة، في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة.

وأشادت النائبة بالتحرك السريع والمنظم الذي تقوم به أجهزة الدولة، من خلال غرفة العمليات وخلية الأزمة المشكلة بالقطاع القنصلي، والتنسيق المستمر مع السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، لمتابعة أوضاع المواطنين المصريين على مدار الساعة، وضمان سرعة الاستجابة لأي مستجدات.

وأوضحت أن ما تم الإعلان عنه من تواصل مباشر مع أبناء الجاليات، والرد الفوري على الاستفسارات عبر الخطوط الساخنة، فضلًا عن الاطمئنان على الحالات التي تعرضت لإصابات طفيفة وتلقيها الرعاية الطبية اللازمة، يعكس جاهزية مؤسسات الدولة وكفاءتها في إدارة هذا الملف بمهنية ومسؤولية عالية.

وشددت عضو لجنة العلاقات الخارجية على أن أمن وسلامة المصريين بالخارج يمثل أولوية قصوى للدولة المصرية، مؤكدة استمرار المتابعة البرلمانية لهذا الملف في إطار الدور الرقابي للجنة العلاقات الخارجية.

كما دعت أبناء الجاليات المصرية إلى الالتزام بتعليمات السلطات المحلية في الدول المقيمين بها، والحفاظ على التواصل المستمر مع السفارات والقنصليات المصرية، والاستفادة من قنوات الاتصال الرسمية المعلنة.

وأشارت النائبة سچى عمرو هندي إلى قيام وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بتفعيل خط ساخن مخصص لتلقي استفسارات المواطنين المصريين في الدول المتأثرة، وذلك في إطار عمل خلية الأزمة بالقطاع القنصلي والمتابعة على مدار الساعة. وأوضحت أن الخط الساخن يعمل لتلقي البلاغات والاستفسارات المتعلقة بسلامة وأوضاع المصريين بالخارج، مؤكدة أهمية تواصل المواطنين عند الحاجة عبر الرقم التالي: 00201226858000، لضمان سرعة الاستجابة وتقديم الدعم القنصلي اللازم.


واختتمت النائبة بيانها بالتأكيد على أن الدولة المصرية، بقيادتها ومؤسساتها، قادرة على إدارة هذه المرحلة بثبات وحكمة، وأن أبناءها في الخارج يحظون باهتمام كامل ومتابعة دقيقة على أعلى مستوى.

سچى عمرو هندي النائبة سچى عمرو هندي لجنة العلاقات الخارجية مجلس النواب الخارجية والهجرة وشؤون المصريين

