الجيش الإسرائيلي: التوغل البري في لبنان مطروح ولن نتوقف حتى زوال التهديد

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، العميد إيفي دافرين، إن خيار التوغل البري في لبنان ما زال مطروحا، في ظل التصعيد العسكري الجاري في المنطقة.

وأوضح دافرين، في بيان للجيش الإسرائيلي، أن العملية العسكرية التي أطلق عليها اسم "زئير الأسد" دخلت أسبوعها الأول، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي يوجه "ضربات قوية للنظام الإيراني" بالتعاون مع الجيش الأمريكي.



وأضاف أن الجيش الإسرائيلي ألحق "خسائر فادحة" بـ حزب الله، لافتًا إلى أن القوات الإسرائيلية استهدفت خلال الأيام الأخيرة منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت، ونفذت هجمات على عدد من الأهداف هناك، مع ملاحقة عناصر الحزب.



وشدد المتحدث العسكري على أن إسرائيل "لن تتنازل عن نزع سلاح حزب الله"، مؤكدًا أن الجيش سيواصل التقدم في مراحل العملية العسكرية ولن يتوقف "حتى يزول التهديد الوجودي".