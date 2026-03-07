البدوى‮ ‬: لا ‬بديل‭ ‬عن‭ ‬تنفيذ‭ ‬دعوة‭ ‬‬الرئيس‭ ‬السيسى‮‬‭ ‬بتأسيس‭ ‬جيش‭ ‬عربى‭ ‬موحد .. صور

أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬السيد‭ ‬البدوى‭ ‬رئيس‭ ‬حزب‭ ‬الوفد‭ ‬أنه‭ ‬لن‭ ‬يحمى‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية‭ ‬ولن‭ ‬يحمى‭ ‬الشعب‭ ‬العربى‭ ‬والشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬إلا‭ ‬جيش‭ ‬عربى‭ ‬موحد‭ ‬كما‭ ‬دعا‭ ‬الرئيس‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسى‭ ‬فى‭ ‬2015‭ ‬إلى‭ ‬تكوين‭ ‬جيش‭ ‬عربى‭ ‬موحد‭, ‬ووصف‭ ‬بأن‭ ‬الحماية‭ ‬لبعض‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬القواعد‭ ‬الأمريكية‭ ‬لن‭ ‬تدوم‭, ‬فهى‭ ‬شكل‭ ‬من‭ ‬أشكال‭ ‬الاستعمار‭ ‬الحديث‭ ‬أو‭ ‬الاحتلال‭ ‬بوجه‭ ‬آخر‭, ‬ومصر‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬تاريخها‭ ‬ترفض‭ ‬القواعد‭ ‬العسكرية‭ ‬على‭ ‬أرضها‭ ‬لأنها‭ ‬دولة‭ ‬مستقلة‭ ‬تحمى‭ ‬أرضها‭ ‬وتستقل‭ ‬بقرارها‭ ‬وتحمى‭ ‬سيادتها‭. ‬



جاء ذلك خلال الأمسية الرمضانية التي أقيمت تحت رعاية رئيس الوفد، وتنظمها لجنة المواطنة بالحزب، برئاسة صفوت لطفى ،وعماد إبراهيم نائب رئيس اللجنة تحت عنوان «لقاء المحبة.. نفحات رمضانية».

وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬الوفد‭ ‬أن‭ ‬القواعد‭ ‬سواء‭ ‬فى‭ ‬الكويت‭ ‬أو‭ ‬البحرين‭ ‬أو‭ ‬السعودية‭ ‬أو‭ ‬الإمارات‭ ‬أو‭ ‬فى‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬عسكرة‭ ‬شديدة‭ ‬للوجود‭ ‬الأمريكى‭ ‬فى‭ ‬المنطقة‭, ‬فالقوات‭ ‬العسكرية‭ ‬الأمريكية‭ ‬موجودة‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬يفوق‭ ‬بكثير‭ ‬إسقاط‭ ‬نظام‭ ‬وحرب‭ ‬إيران‭, ‬فالوجود‭ ‬العسكرى‭ ‬فى‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬والمنطقة‭ ‬العربية‭ ‬تحديدًا‭ ‬يفوق‭ ‬بكثير‭ ‬فكرة‭ ‬إسقاط‭ ‬دولة‭ ‬أو‭ ‬إسقاط‭ ‬نظام‭, ‬واجب‭ ‬أو‭ ‬هو‭ ‬فرض‭ ‬عين‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نحمى‭ ‬الجبهة‭ ‬الداخلية‭ ‬لمصر‭ ‬وأن‭ ‬نصطف‭ ‬نسيجا‭ ‬واحداً‭ ‬متماسكاً‭ ‬سنداً‭ ‬للقيام‭ ‬بوعينا‭ ‬وبنشر‭ ‬الوعى‭ ‬لرفع‭ ‬مناعة‭ ‬المواطن‭ ‬المصرى‭ ‬ضد‭ ‬حروب‭ ‬الجيلين‭ ‬الرابع‭ ‬والخامس‭.‬

وأشار‭ ‬رئيس‭ ‬الوفد‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬أن‭ ‬نحمد‭ ‬الله‭ ‬أننا‭ ‬كمواطنين‭ ‬مصريين‭ ‬نعيش‭ ‬آمنين‭ ‬مستقرين‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬مصر‭ ‬وفى‭ ‬بيوتنا‭ ‬ونسير‭ ‬فى‭ ‬شوارع‭ ‬مصر‭ ‬بكل‭ ‬أمن‭ ‬وأمان‭, ‬كل‭ ‬هذا‭ ‬له‭ ‬مقابل‭ ‬ولا‭ ‬بد‭ ‬أن‭ ‬نرتضى‭ ‬بالضريبة‭ ‬التى‭ ‬يدفعها‭ ‬الشعب‭ ‬المصرى‭ ‬من‭ ‬معاناته‭ ‬الاجتماعية‭, ‬هناك‭ ‬ضريبة‭ ‬للأمن‭ ‬ضريبة‭ ‬للاستقرار‭ ‬هذه‭ ‬الضريبة‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬أن‭ ‬نتحمل‭ ‬مقابل‭ ‬كوننا‭ ‬نعيش‭ ‬آمنين‭ ‬مستقرين‭ ‬وإن‭ ‬شاء‭ ‬الله‭ ‬ربنا‭ ‬سبحانه‭ ‬وتعالى‭ ‬حمى‭ ‬مصر‭, ‬وقال‭ ‬فى‭ ‬كتابه‭ ‬الكريم‭ ‬ادخلوا‭ ‬مصر‭ ‬إن‭ ‬شاء‭ ‬الله‭ ‬آمنين‭ ‬فستظل‭ ‬مصر‭ ‬آمنة‭ ‬بإذن‭ ‬الله‭ ‬إلى‭ ‬يوم‭ ‬الدين‭.‬

وقال‭ ‬الدكتور‭ ‬السيد‭ ‬البدوى‭, ‬إن‭ ‬المواطنة‭ ‬والوحدة‭ ‬الوطنية‭ ‬هما‭ ‬حجر‭ ‬الزاوية‭ ‬التى‭ ‬توارثناها‭ ‬عن‭ ‬آبائنا‭ ‬وأجدادنا‭ ‬داخل‭ ‬حزب‭ ‬الوفد‭, ‬وأتذكر‭ ‬ما‭ ‬قاله‭ ‬القس‭ ‬سرجيوس‭ ‬على‭ ‬منبر‭ ‬الأزهر‭ ‬عندما‭ ‬قال‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬قال‭ ‬الإنجليز‭ ‬إننا‭ ‬جئنا‭ ‬إلى‭ ‬مصر‭ ‬لحماية‭ ‬الأقلية‭ ‬المسيحية‭ ‬فليمت‭ ‬المسيحيون‭ ‬جميعًا‭ ‬وليحيا‭ ‬المصريون‭ ‬أحرارًا‮»‬‭, ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الكلمة‭ ‬خرج‭ ‬من‭ ‬بعدها‭ ‬الشعب‭ ‬المصرى‭ ‬يحمل‭ ‬الهلال‭ ‬معانقًا‭ ‬الصليب‭. ‬



وأضاف‭ ‬رئيس‭ ‬الوفد‭ ‬بأن‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬حجر‭ ‬الزاوية‭ ‬فى‭ ‬سياسة‭ ‬حزب‭ ‬الوفد‭ ‬وفى‭ ‬التراث‭ ‬الذى‭ ‬توارثناه‭ ‬عن‭ ‬أجيال‭ ‬وأجيال‭, ‬قائلًا‭ ‬‮«‬أتمنى‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الوحدة‭ ‬الوطنية‭ ‬غير‭ ‬مقصورة‭ ‬على‭ ‬مسلم‭ ‬ومسيحى‮»‬‭, ‬فالوحدة‭ ‬الوطنية‭ ‬هو‭ ‬تعبير‭ ‬شامل‭ ‬يشمل‭ ‬كل‭ ‬مواطن‭ ‬فى‭ ‬مصر‭ ‬وما‭ ‬أحوجنا‭ ‬إلى‭ ‬الوحدة‭ ‬الوطنية‭ ‬الآن‭ ‬ولا‭ ‬يفوتنى‭ ‬أيضًا‭ ‬أن‭ ‬أردد‭ ‬بعض‭ ‬الأبيات‭ ‬لأمير‭ ‬الشعراء‭ ‬أحمد‭ ‬شوقى‭ ‬عندما‭ ‬قال‭ ‬الدين‭ ‬للديان‭ ‬جل‭ ‬جلاله‭ ‬لو‭ ‬شاء‭ ‬ربك‭ ‬وحد‭ ‬الأديان‭.. ‬نعلى‭ ‬تعاليم‭ ‬المسيح‭ ‬لأجلهم‭ ‬ويوقرون‭ ‬لأجلنا‭ ‬الإسلام‭.. ‬هذه‭ ‬ربوعهم‭ ‬وتلك‭ ‬ربوعنا‭ ‬متجاورين‭ ‬نعالج‭ ‬الأيام‭.. ‬وهذه‭ ‬قبورنا‭ ‬وتلك‭ ‬قبورهم‭ ‬متجاورين‭ ‬جماجم‭ ‬وعظامًا‭.. ‬فبحرمة‭ ‬الموتى‭ ‬وواجب‭ ‬حقهم‭.. ‬عيشوا‭ ‬كما‭ ‬يرجو‭ ‬الكرام‭ ‬كراما‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬قائلًا‭ ‬هذه‭ ‬الوحدة‭ ‬الوطنية‭ ‬التى‭ ‬تجسدت‭ ‬فى‭ ‬ثوره‭ ‬19‭ ‬والتى‭ ‬نتج‭ ‬عنها‭ ‬استقلال‭ ‬مصر‭ ‬فى‭ ‬تصريح‭ ‬28‭ ‬فبراير‭ ‬سنة‭ ‬1922‭ ‬ثم‭ ‬تلاه‭ ‬الاستقلال‭ ‬الرسمى‭ ‬فى‭ ‬15‭ ‬مارس‭ ‬للتمثيل‭ ‬الدبلوماسى‭ ‬بوجوب‭ ‬رفع‭ ‬الحماية‭ ‬عن‭ ‬مصر‭ ‬وإلغاء‭ ‬المدعى‭ ‬اللورد‭ ‬إدموند‭ ‬ألنبى‭ ‬المعتمد‭ ‬البريطانى‭ ‬وتحولت‭ ‬إلى‭ ‬سفارة‭ ‬إنجليزية‭ ‬فى‭ ‬مصر‭ ‬وأصبح‭ ‬لمصر‭ ‬سفارة‭ ‬مصرية‭ ‬فى‭ ‬إنجلترا‭.‬

وأضاف‭ ‬رئيس‭ ‬الوفد‭ ‬إلى‭ ‬موقف‭ ‬سعد‭ ‬باشا‭ ‬زغلول‭ ‬عندما‭ ‬تقدم‭ ‬إلى‭ ‬الملك‭ ‬فؤاد‭ ‬لاعتماد‭ ‬الحكومة‭ ‬المصرية‭ ‬الجديدة‭ ‬آنذاك‭ ‬وكانت‭ ‬تضم‭ ‬10‭ ‬وزراء‭ ‬وقال‭ ‬له‭ ‬الملك‭ ‬فؤاد‭ ‬‮«‬يا‭ ‬باشا‭ ‬فى‭ ‬خطأ‭ ‬فى‭ ‬العدد‭ ‬احنا‭ ‬اعتدنا‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬وزير‭ ‬مسيحى‭ ‬واحد‭ ‬فى‭ ‬الوزارة‭ ‬وفى‭ ‬تلك‭ ‬الوزارة‭ ‬كانت‭ ‬حقائب‭ ‬وزارية‭ ‬مهمة‭ ‬جدًا‭ ‬لمصر‭ ‬وكان‭ ‬رد‭ ‬سعد‭ ‬زغلول‭ ‬عليه‭ ‬بأن‭ ‬رصاص‭ ‬الإنجليز‭ ‬فى‭ ‬ثورة‭ ‬19‭ ‬لم‭ ‬يراع‭ ‬النسبة‭ ‬العددية‭ ‬بين‭ ‬المسلمين‭ ‬والمسيحيين‭, ‬تلك‭ ‬هى‭ ‬مصر‭ ‬وتلك‭ ‬هم‭ ‬أبناؤها‮»‬‭.‬

وتحدث‭ ‬الدكتور‭ ‬السيد‭ ‬البدوى‭ ‬عن‭ ‬موقف‭ ‬بطولى‭ ‬لأحد‭ ‬أبناء‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬وهو‭ ‬جندى‭ ‬مسيحى‭ ‬اسمه‭ ‬أبانوب‭, ‬قائلًا‭: ‬كنت‭ ‬أجلس‭ ‬مع‭ ‬اللواء‭ ‬سمير‭ ‬فرج‭ ‬وهو‭ ‬أحد‭ ‬أبطال‭ ‬قواتنا‭ ‬المسلحة‭ ‬الذين‭ ‬شاركوا‭ ‬فى‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬الإرهاب‭ ‬فى‭ ‬سيناء‭ ‬وتحدث‭ ‬عن‭ ‬قصة‭ ‬الجندى‭ ‬أبانوب‭ ‬فى‭ ‬سيناء‭ ‬عن‭ ‬هجوم‭ ‬على‭ ‬الكمين‭ ‬الذى‭ ‬كان‭ ‬يرأسه‭ ‬وكان‭ ‬قوة‭ ‬الكمين‭ ‬50‭ ‬فردا‭ ‬وكان‭ ‬الهجوم‭ ‬عليهم‭ ‬من‭ ‬300‭ ‬مسلح‭ ‬بأسلحة‭ ‬لا‭ ‬تستخدم‭ ‬إلا‭ ‬فى‭ ‬المعارك‭ ‬الحربية‭ ‬وفى‭ ‬ظل‭ ‬هذا‭ ‬الحصار‭ ‬قام‭ ‬الجندى‭ ‬أبانوب‭ ‬بصوت‭ ‬عالى‭ ‬جدًا‭ ‬قال‭ ‬للكمين‭ ‬‮«‬قوموا‭ ‬واستيقظوا‭ ‬قتلانا‭ ‬فى‭ ‬الجنة‭ ‬وقتلاهم‭ ‬فى‭ ‬النار‭, ‬وبهذه‭ ‬العبارة‭ ‬رفع‭ ‬المعنويات‭ ‬ثم‭ ‬قاد‭ ‬الدبابة‭ ‬الخاصة‭ ‬به‭ ‬وفى‭ ‬مواجهة‭ ‬عربية‭ ‬مفخخة‭ ‬كانت‭ ‬ستدمر‭ ‬الكمين‭ ‬وتدخل‭ ‬بدبابته‭ ‬واستشهد‭ ‬فى‭ ‬انفجار‭ ‬كبير‭ ‬ليحمى‭ ‬زملاءه‭ ‬فى‭ ‬الكمين‮»‬‭.‬



وأضاف‭ ‬رئيس‭ ‬الوفد‭ ‬بأن‭ ‬هذه‭ ‬الوحدة‭ ‬الوطنية‭ ‬التى‭ ‬لا‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬مزايدة‭ ‬ولا‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬تدخل‭ ‬من‭ ‬أحد‭, ‬مصر‭ ‬دائمًا‭ ‬موحدة‭ ‬شعب‭ ‬واحد‭ ‬هو‭ ‬الشعب‭ ‬المصرى‭, ‬واليوم‭ ‬أيضًا‭ ‬نحتاج‭ ‬وبشدة‭ ‬إلى‭ ‬الوحدة‭ ‬الوطنية‭ ‬بكل‭ ‬أشكالها‭ ‬فمصر‭ ‬تواجه‭ ‬تحديات‭ ‬جسام‭ ‬واستهداف‭ ‬لوقت‭ ‬معلوم‭, ‬فالحروب‭ ‬التى‭ ‬تدور‭ ‬الآن‭ ‬فى‭ ‬المنطقة‭ ‬ليست‭ ‬وليدة‭ ‬اليوم‭ ‬وليست‭ ‬تفكير‭ ‬اليوم‭ ‬ولكن‭ ‬سنة‭ ‬1996‭ ‬وضع‭ ‬البنتاجون‭ ‬الأمريكى‭ ‬وثيقة‭ ‬اسمها‭ ‬وثيقة‭ ‬الانفصال‭ ‬النظيف‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المملكة‭, ‬والمملكة‭ ‬هى‭ ‬إسرائيل‭ ‬وتنص‭ ‬الوثيقة‭ ‬إسقاط‭ ‬سبع‭ ‬دول‭ ‬وهى‭ ‬‮«‬إيران‭ ‬لبنان‭ ‬سوريا‭ ‬العراق‭ ‬اليمن‭ ‬السودان‭ ‬ليبيا‮»‬‭, ‬وفى‭ ‬سنة‭ ‬2007‭ ‬اعتمد‭ ‬الكونجرس‭ ‬هذه‭ ‬الخطة‭ ‬وها‭ ‬هى‭ ‬الخطة‭ ‬تنفذ‭ ‬بكل‭ ‬حروفها‭ ‬وبكل‭ ‬بنودها‭ ‬ولا‭ ‬ندرى‭ ‬ما‭ ‬هى‭ ‬الخطط‭ ‬المعدة‭.‬



‮«‬البدوى‮»‬‭ ‬يطلق‭ ‬جائزة‭ ‬سنوية‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬سرجيوس‭ ‬والقاياتى‮»‬‭ ‬لتعزيز‭ ‬الوحدة‭ ‬الوطنية‭ ‬فى‭ ‬ذكرى‭ ‬ثورة‭ ‬1919

أصدر‭ ‬الدكتور‭ ‬السيد‭ ‬البدوى‭ ‬شحاتة‭, ‬رئيس‭ ‬حزب‭ ‬الوفد‭, ‬قرارًا‭ ‬بإطلاق‭ ‬جائزة‭ ‬سنوية‭ ‬تحمل‭ ‬اسم‭ ‬‮«‬سرجيوس‭ ‬والقاياتى‮»‬‭ ‬للوحدة‭ ‬الوطنية‭, ‬وذلك‭ ‬تزامنًا‭ ‬مع‭ ‬إحياء‭ ‬ذكرى‭ ‬ثورة‭ ‬1919‭, ‬تأكيدًا‭ ‬على‭ ‬قيم‭ ‬التلاحم‭ ‬الوطنى‭ ‬بين‭ ‬أبناء‭ ‬الشعب‭ ‬المصرى‭ ‬وترسيخ‭ ‬مبادئ‭ ‬الوحدة‭ ‬بين‭ ‬المسلمين‭ ‬والمسيحيين‭.‬

وأوضح‭ ‬القرار‭ ‬أن‭ ‬الجائزة‭ ‬تُمنح‭ ‬سنويًا‭ ‬لعدد‭ ‬ثلاثة‭ ‬أبحاث‭ ‬أو‭ ‬أوراق‭ ‬عمل‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬وحدة‭ ‬النسيج‭ ‬الوطنى‭ ‬وترسيخ‭ ‬قيم‭ ‬التآخى‭ ‬والتلاحم‭ ‬بين‭ ‬أبناء‭ ‬الوطن‭ ‬الواحد‭, ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬فى‭ ‬دعم‭ ‬الاستقرار‭ ‬المجتمعى‭ ‬ونشر‭ ‬ثقافة‭ ‬المواطنة‭.‬

كما‭ ‬نص‭ ‬القرار‭ ‬على‭ ‬تشكيل‭ ‬أمانة‭ ‬للجائزة‭ ‬تضم‭ ‬عددًا‭ ‬من‭ ‬الرموز‭ ‬الوطنية‭ ‬والشخصيات‭ ‬العامة‭, ‬تتولى‭ ‬الإشراف‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬الجائزة‭ ‬وتقييم‭ ‬الأعمال‭ ‬المقدمة‭ ‬واختيار‭ ‬الفائزين‭ ‬بها‭.‬

وتبلغ‭ ‬القيمة‭ ‬المالية‭ ‬للجائزة‭:‬

الجائزة‭ ‬الأولى‭: ‬100‭ ‬ألف‭ ‬جنيه‭, ‬الجائزة‭ ‬الثانية‭: ‬30‭ ‬ألف‭ ‬جنيه‭, ‬الجائزة‭ ‬الثالثة‭: ‬20‭ ‬ألف‭ ‬جنيه‭.‬

وأكد‭ ‬القرار‭ ‬أن‭ ‬باب‭ ‬التقدم‭ ‬للجائزة‭ ‬مفتوح‭ ‬أمام‭ ‬جميع‭ ‬طوائف‭ ‬الشعب‭ ‬المصرى‭ ‬دون‭ ‬استثناء‭, ‬فى‭ ‬إطار‭ ‬دعم‭ ‬الأفكار‭ ‬والمبادرات‭ ‬التى‭ ‬تعزز‭ ‬قيم‭ ‬الوحدة‭ ‬الوطنية‭.‬



ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أيضًا‭ ‬أن‭ ‬يتضمن‭ ‬حفل‭ ‬إعلان‭ ‬النتائج‭ ‬تكريم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الشخصيات‭ ‬العامة‭ ‬الداعمة‭ ‬للوحدة‭ ‬الوطنية‭, ‬تقديرًا‭ ‬لدورهم‭ ‬فى‭ ‬ترسيخ‭ ‬قيم‭ ‬التعايش‭ ‬والتآخى‭ ‬بين‭ ‬أبناء‭ ‬المجتمع‭ ‬المصرى‭.‬

اللواء‭ ‬طارق‭ ‬المهدى‭: ‬الاحتفالية‭ ‬رسالة‭ ‬مفادها‭ ‬المحبة

وجه‭ ‬اللواء‭ ‬طارق‭ ‬المهدى‭ ‬محافظ‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬الأسبق‭ ‬التحية‭ ‬للدكتور‭ ‬السيد‭ ‬البدوى‭ ‬رئيس‭ ‬حزب‭ ‬الوفد‭, ‬مشيدًا‭ ‬بتنظيم‭ ‬الأمسية‭ ‬الرمضانية‭ ‬التى‭ ‬تقام‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬رئيس‭ ‬الوفد‭, ‬وتنظمها‭ ‬لجنة‭ ‬المواطنة‭ ‬بالحزب‭, ‬برئاسة‭ ‬صفوت‭ ‬لطفى‭, ‬وعماد‭ ‬إبراهيم‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬لقاء‭ ‬المحبة‭.. ‬نفحات‭ ‬رمضانية‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬المهدى‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الرسالة‭ ‬التى‭ ‬نصدرها‭ ‬للعالم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬صورة‭ ‬هذه‭ ‬الأمسية‭ ‬تجمعنا‭ ‬المحبة‭ ‬نحن‭ ‬كتلة‭ ‬حيوية‭ ‬مهمة‭ ‬وتستطيع‭ ‬أن‭ ‬تصمد‭ ‬وتستطيع‭ ‬أيضًا‭ ‬أن‭ ‬تضع‭ ‬قوة‭ ‬عسكرية‭ ‬وسياسية‭ ‬واقتصادية‭. ‬

وقال‭ ‬محافظ‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬الأسبق‭ ‬إن‭ ‬تنوع‭ ‬الشعب‭ ‬المصرى‭ ‬بآرائنا‭ ‬واختلافنا‭ ‬تراحم‭, ‬ونختلف‭ ‬داخل‭ ‬الوطن‭ ‬ولكن‭ ‬لا‭ ‬نختلف‭ ‬على‭ ‬الوطن‭. ‬لافتًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬حالة‭ ‬المحبة‭ ‬الصادقة‭ ‬التى‭ ‬رآها‭ ‬فى‭ ‬احتفالية‭ ‬الوفد‭ ‬قدر‭ ‬رآها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬فى‭ ‬احتفلات‭ ‬وطنية‭ ‬أخرى‭, ‬ما‭ ‬يؤكد‭ ‬أن‭ ‬الشعب‭ ‬المصرى‭ ‬كتلة‭ ‬وصف‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الوطن‭. ‬



عدلى‭ ‬حسين‭: ‬الهلال‭ ‬مع‭ ‬الصليب‭ ‬يجسدان‭ ‬تاريخًا‭ ‬من‭ ‬التلاحم‭ ‬المصري

شارك‭ ‬المستشار‭ ‬عدلى‭ ‬حسين‭ ‬محافظ‭ ‬القليوبية‭ ‬الأسبق‭ ‬فى‭ ‬الأمسية‭ ‬الرمضانية‭ ‬التى‭ ‬نظمها‭ ‬حزب‭ ‬الوفد‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬لقاء‭ ‬المحبة‮»‬‭, ‬بحضور‭ ‬الدكتور‭ ‬السيد‭ ‬البدوى‭ ‬شحاتة‭ ‬رئيس‭ ‬حزب‭ ‬الوفد‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬القيادات‭ ‬والشخصيات‭ ‬العامة‭.‬

وخلال‭ ‬الأمسية‭ ‬أعرب‭ ‬المستشار‭ ‬عدلى‭ ‬حسين‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بالمشاركة‭ ‬فى‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء‭, ‬موجهًا‭ ‬الشكر‭ ‬للدكتور‭ ‬السيد‭ ‬البدوى‭ ‬رئيس‭ ‬حزب‭ ‬الوفد‭ ‬على‭ ‬الدعوة‭ ‬الكريمة‭, ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء‭ ‬يعكس‭ ‬روح‭ ‬الوحدة‭ ‬الوطنية‭ ‬التى‭ ‬طالما‭ ‬كان‭ ‬حزب‭ ‬الوفد‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬رموزها‭ ‬عبر‭ ‬تاريخه‭ ‬الطويل‭.‬



وقال‭ ‬حسين‭ ‬إن‭ ‬حزب‭ ‬الوفد‭ ‬له‭ ‬طابع‭ ‬تاريخى‭ ‬أصيل‭ ‬فى‭ ‬ترسيخ‭ ‬مفهوم‭ ‬الوحدة‭ ‬الوطنية‭ ‬بين‭ ‬أبناء‭ ‬الشعب‭ ‬المصرى‭, ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬شعار‭ ‬الحزب‭ ‬الشهير‭ ‬‮«‬الهلال‭ ‬مع‭ ‬الصليب‮»‬‭ ‬يظل‭ ‬رمزًا‭ ‬خالدًا‭ ‬يعبر‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬التلاحم‭ ‬الوطنى‭ ‬بين‭ ‬المسلمين‭ ‬والمسيحيين‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الأمسية‭ ‬الرمضانية‭ ‬التى‭ ‬حملت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬لقاء‭ ‬المحبة‮»‬‭ ‬تجسد‭ ‬المعانى‭ ‬الحقيقية‭ ‬للتكاتف‭ ‬والتقارب‭ ‬بين‭ ‬أبناء‭ ‬الوطن‭ ‬الواحد‭, ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬فى‭ ‬أن‭ ‬تبقى‭ ‬قوة‭ ‬المصريين‭ ‬دائمًا‭ ‬فى‭ ‬وحدتهم‭ ‬وتماسكهم‭, ‬وهو‭ ‬المعنى‭ ‬الذى‭ ‬أكد‭ ‬عليه‭ ‬رئيس‭ ‬الحزب‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الأمسية‭ ‬المميزة‭.‬

جمال‭ ‬شعبان‭: ‬الدولة‭ ‬المصرية‭ ‬نسيج‭ ‬وطنى‭ ‬واحد‭ ‬يستوعب‭ ‬كل‭ ‬الأطياف

قال‭ ‬الدكتور‭ ‬جمال‭ ‬شعبان‭ ‬العميد‭ ‬السابق‭ ‬لمعهد‭ ‬القلب‭, ‬فى‭ ‬الوقت‭ ‬الذى‭ ‬يشهد‭ ‬توترات‭ ‬فى‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬والعالم‭ ‬على‭ ‬صفيح‭ ‬ساخن‭ ‬والمنطقة‭ ‬تحترق‭ ‬نجد‭ ‬مصر‭ ‬هى‭ ‬سفينة‭ ‬نوح‭ ‬فإذا‭ ‬عم‭ ‬الطوفان‭ ‬فإن‭ ‬مصر‭ ‬هى‭ ‬الأمن‭ ‬والأمان‭ ‬فإذا‭ ‬كانت‭ ‬كل‭ ‬البلاد‭ ‬المجاورة‭ ‬فى‭ ‬حالة‭ ‬ذعر‭ ‬ورعب‭ ‬فها‭ ‬هى‭ ‬أنوار‭ ‬القاهرة‭ ‬متألقة‭.‬

وأعرب‭ ‬الدكتور‭ ‬جمال‭ ‬شعبان‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بتواجده‭ ‬فى‭ ‬بيت‭ ‬الأمة‭ ‬للمشاركة‭ ‬فى‭ ‬الأمسية‭ ‬الرمضانية‭ ‬التى‭ ‬تقام‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬الدكتور‭ ‬السيد‭ ‬البدوى‭ ‬شحاتة‭ ‬رئيس‭ ‬حزب‭ ‬الوفد‭, ‬وتنظمها‭ ‬لجنة‭ ‬المواطنة‭ ‬بالحزب‭ ‬برئاسة‭ ‬صفوت‭ ‬لطفى‭; ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬حزب‭ ‬الوفد‭ ‬يضم‭ ‬كل‭ ‬أطياف‭ ‬الأمة‭ ‬المصرية‭.‬

وأشار‭ ‬العميد‭ ‬السابق‭ ‬لمعهد‭ ‬القلب‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مصر‭ ‬بلد‭ ‬تستوعب‭ ‬كل‭ ‬الأطياف‭ ‬فمصر‭ ‬ليست‭ ‬البلاد‭ ‬التى‭ ‬انهارت‭ ‬عندما‭ ‬حدث‭ ‬تشرزم‭ ‬داخلى‭ ‬وقوة‭ ‬مصر‭ ‬فى‭ ‬المواطنة‭ ‬والنسيج‭ ‬المتحد‭, ‬فنحن‭ ‬فى‭ ‬شهر‭ ‬الصيام‭ ‬وفى‭ ‬ليلة‭ ‬رمضانية‭ ‬ستجد‭ ‬كل‭ ‬أطياف‭ ‬المجتمع‭ ‬متواجدين‭ ‬كل‭ ‬الأطياف‭ ‬وكل‭ ‬الطبقات‭ ‬تتعايش‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬الانتماء‭ ‬السياسى‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬العقيدة‭ ‬الدينية‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬المستوى‭ ‬الاجتماعى‭ ‬المصريين‭ ‬عندهم‭ ‬قدره‭ ‬على‭ ‬التعايش‭ ‬والمواطنة‭. ‬نشر‭ ‬الأكاذيب‭ ‬الحالية‭ ‬من‭ ‬شباب‭ ‬وأجيال‭ ‬قادمة‭ ‬لرفع‭ ‬الوعى‭ ‬ضد‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يحاك‭ ‬لمصر‭, ‬ونحمد‭ ‬الله‭ ‬أننا‭ ‬كمواطنين‭ ‬مصريين‭ ‬نعيش‭ ‬آمنين‭ ‬مستقرين‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬مصر‭ ‬وفى‭ ‬بيوتنا‭ ‬ونسير‭ ‬فى‭ ‬شوارع‭ ‬مصر‭ ‬بكل‭ ‬أمن‭ ‬وأمان‭.‬

شارك‭ ‬فى‭ ‬تنظيم‭ ‬الاحتفالية‭ ‬قيادات‭ ‬وأعضاء‭ ‬لجنة‭ ‬المواطنة‭ ‬وهم‭: ‬خالد‭ ‬صابر‭, ‬ومحمد‭ ‬صبحى‭, ‬ويونان‭ ‬وهيب‭, ‬وفرج‭ ‬جويد‭, ‬وجيهان‭ ‬عودة‭, ‬وألفى‭ ‬صموئيل‭, ‬والإعلامية‭ ‬نسرين‭ ‬شوقى‭, ‬وهانى‭ ‬عدلى‭, ‬وأميرة‭ ‬صموئيل‭, ‬والمهندس‭ ‬أبانوب‭ ‬نجيب‭, ‬والمهندس‭ ‬ماركو‭ ‬يونان‭, ‬والدكتور‭ ‬مصطفى‭ ‬عفيفي‭, ‬ورجل‭ ‬الأعمال‭ ‬عماد‭ ‬فاروق‭, ‬والمهندسة‭ ‬ماريان‭ ‬صموئيل‭, ‬والمهندس‭ ‬أيمن‭ ‬شوقى‭, ‬ومينا‭ ‬نبيل‭.‬