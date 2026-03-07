قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السعودية تتصدى لـ 8 مسيرات.. وسقوط شظايا صاروخ بالبحرين
إعفاء مستشفيات الجامعات الحكومية من رسوم الترخيص في هذه الحالة.. مشروع قانون
أحمد موسى يسلم جوائز العمرة للفائزين بمسابقة «نورانيات قرآنية» .. شاهد
الإسماعيلي: طارق العشري طلب الرحيل عبر مكالمة هاتفية ووافقنا
عقدة نيوكاسل.. مرموش يقود مانشستر سيتي إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
مرموش يسجل ثنائية .. مانشستر سيتي يطيح بـ نيوكاسل من كأس الاتحاد الإنجليزي
المنيا .. وزير الأقاف يعلن انطلاق الموسم الثاني من برنامج دولة التلاوة عقب شهر رمضان
هل تناول لبانة؟ .. حقيقة فيديو إفطار ياسين السقا في رمضان
من تركيا إلى أصدقائنا الإيرانيين: نتفهم خروج صاروخ عن مساره.. ويجب ألا تغامروا مجددا
أحمد موسى: أحيي دول الخليج على إجراءات منع تصوير الضربات الإيرانية
يامال يقود برشلونة للفوز على بلباو وتعزيز صدارة الدوري الإسباني
مش عارفين نوصل لك.. أحمد موسى يبحث عن فائزة بجائزة برنامج نورانيات قرآنية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد إخلاء سبيلها | سوزي الأردنية : سيبوني في حالي.. خسرت كل حاجة

سوزي الاردنيه
سوزي الاردنيه
محمد بدران   -  
باسنتي ناجي

وجهت البلوجر سوزي الأردنية رسالة مؤثرة لجمهورها، كشفت خلالها عن ابتعادها عن السوشيال ميديا خلال الفترة الحالية.

وكتبت سوزي الأردنية عبر خاصية "الاستوري" على حسابها الرسمي عبر "إنستجرام"يارب الناس تسيبني في حالي، أنا بعيدة عن السوشيال ميديا وآخدة جنب، وبقضي وقتي مع صحابي اللي من عند بيتي ووسط أهلي.. سيبوني أعيش حياتي وحريتي".

وأوضحت أنها خسرت أشياء كثيرة خلال الفترة الماضية، قائلة: "خسرت تعليمي وقرايبي وصحابي ومشروعي وصحتي»، مؤكدة أنها لم تؤذِ أحدًا في حياتها لكنها تعرضت للكثير من الأذى.

واختتمت رسالتها" انا بمر بظروف صعبة حاليًا، مطالبة الجميع بعدم تداول صورها أو نشرها عبر مواقع التواصل، لأنها ترغب في استعادة حياتها بعيدًا عن الضغوط.

إخلاء سبيل البلوجر سوزي الأردنية 

وخرجت مؤخرا صانعة المحتوى مريم أيمن والمعروفة بـ"سوزي الأردنية" بعد قضائها مدة العقوبة، في اتهامها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء العام.

وكانت صانعة المحتوى مريم أيمن المعروفة بـ"سوزي الأردنية" سددت مبلغ 100 ألف جنيه قيمة الغرامة المقضي بها، تمهيدًا لإجراءات خروجها عقب انتهاء مدة العقوبة.

وقضت محكمة مستأنف جنايات القاهرة بقبول استئناف مريم أيمن المعروفة بـ"سوزي الأردنية"، وتخفيف العقوبة إلى الحبس 6 أشهر، في اتهامها ببث فيديوهات خادشة.

وفي وقت سابق، أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية أول درجة حكمها بحبس البلوجر سوزي الأردنية سنة، وتغريمها 100 ألف جنيه، في اتهامها ببث محتوى خادش للحياء العام.

وأحالت النيابة العامة البلوجر مريم أيمن المعروفة بـ"سوزي الأردنية" إلى المحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية، في اتهامها بإنشاء حسابين إلكترونيين على منصات التواصل الاجتماعي، ونشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء العام والاعتداء على القيم الأسرية.

سوزي الاردنيه البلوجر سوزي الاردنيه الاردنيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسماعيل قاآني

بعد اختفائه منذ مقتل خامنئي.. منشور غامض منسوب لقائد فيلق القدس من داخل إسرائيل يشعل الجدل

موعد عيد الفطر 2026

3 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

الأرصاد

الطقس غدًا الأحد.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ الفجر

منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. موعد صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

ياسمين عبد العزيز ومي عمر

رد ناري من ياسمين عبد العزيز على مي عمر بعد أزمة العزاء وترتيب المسلسلات.. شاهد

عيد الأم

عيد الأم 2026 إجازة رسمية.. مفاجأة سارة للملايين

صورة ارشيفية

ارتفاع طفيف للذهب المحلي رغم تذبذب الأونصة العالمية.. وعيار 21 يلامس 7600 جنيه

ترشيحاتنا

مسلسل بابا وماما جيران

أحمد داود يرفع قضية طاعة على طليقته في مسلسل بابا وماما جيران

ياسمين رئيس

ياسمين رئيس تعيش مع أحمد فهمي في اسأل روحك

مسلسل المتر سمير

محمد عبد الرحمن يساعد سمير في قضية شاهيناز الراقصة بمسلسل المتر سمير

بالصور

عربيتك القديمة هتبقى ذكية في عصر نظام "الترقية اللاحقة".. تعرف عليه ‏

نظام الترقية اللاحقة
نظام الترقية اللاحقة
نظام الترقية اللاحقة

تحذير.. أطعمة شائعة على السحور قد تسبب الحموضة في رمضان

أطعمة قد تسبب الحموضة خاصة في السحور
أطعمة قد تسبب الحموضة خاصة في السحور
أطعمة قد تسبب الحموضة خاصة في السحور

تحولت من الأفضل إلى الأسوأ.. لاندو نوريس ينتقد تعديلات سيارات فورمولا 1

لاندو نوريس
لاندو نوريس
لاندو نوريس

سوسن بدر: عمرو سعد وأحمد العوضي مكسرين الدنيا

يمنى البدراوي مع سوسن بدر
يمنى البدراوي مع سوسن بدر
يمنى البدراوي مع سوسن بدر

فيديو

ياسين السقا

هل تناول لبانة؟ .. حقيقة فيديو إفطار ياسين السقا في رمضان

رقم 1 في رمضان

مين الأول .. جدل بين محمد سامي وعمرو سعد حول نسب مشاهدة دراما رمضان

ميمي جمال

بابا مسلم وماما مسيحية.. ميمي جمال تكشف الأسرارها في حبر سري

ليلى عبد اللطيف

هل رمضان السنة دي هيكون 17 يوم بس؟.. رد ناري من ليلى عبد اللطيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد