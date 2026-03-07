حل لغز العثور على جثتين في الشارع بأكتوبر

حل رجال مباحث الجيزة، لغز العثور على جثتين وسط الشارع في مدينة 6 أكتوبر، حيث تبين أنهما أثناء محاولتهما سرقة كابلات من غرفة كهرباء بأحد الشوارع، أصيبا بصعق كهربائي، مما أدى لمصرعهما في الحال، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد العثور على جثتين بأحد شوارع مدينة 6 أكتوبر، انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وبإجراء التحريات تبين أن عاطلين أثناء محاولتهما سرقة كابلات من غرفة كهرباء، أصيبا بصعق كهربائي، أسفر عن مصرعهما.



تم نقل الجثتين للمشرحة، والاستماع لأقوال شهود عيان، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.