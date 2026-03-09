مستقبل آرني سلوت على المحك بعد اقتراب ألونسو من ليفربول

كشفت تقارير صحفية عن توصل إدارة ليفربول لاتفاق شبه نهائي مع المدرب الإسباني تشابي ألونسو لتولي القيادة الفنية للفريق بداية من الموسم المقبل خلفا للهولندي آرني سلوت المدير الفني الحالي للريدز.

وكان ريال مدريد قد أعلن في يناير الماضي رحيل ألونسو عن تدريب الفريق الأول عقب الخسارة أمام برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني لعام 2026.

وذكرت صحيفة OK Diario الإسبانية أن ألونسو وافق على تدريب ليفربول بعقد يمتد لثلاثة مواسم، على أن يتم تفعيل الاتفاق بشرط عدم تتويج ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم تحت قيادة سلوت.

ألونسو يرفض مارسيليا

من ناحية أخرى أفادت تقارير راديو مونت كارلو أن نادي مارسيليا تواصل مع ألونسو لتولي تدريب الفريق خلفًا للإيطالي روبرتو دي زيربي، إلا أن المدرب الإسباني لم يبد حماسا لخوض التجربة.

وأشار التقرير إلى وجود عدة أسماء مرشحة لخلافة دي زيربي، أبرزهم وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب وحبيب باي مدرب رين السابق، إلى جانب البرتغالي سيرجيو كونسيساو مدرب اتحاد جدة.

ويأتي ذلك في وقت يحتل فيه ليفربول المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز عقب خسارته القاتلة أمام وولفرهامبتون في الوقت بدل الضائع رغم تسجيل النجم المصري محمد صلاح هدفا خلال اللقاء.

ويبتعد ليفربول بفارق ثلاث نقاط فقط عن تشيلسي صاحب المركز السادس ما يزيد من حدة الصراع على بطاقات التأهل إلى البطولات الأوروبية في الموسم المقبل.