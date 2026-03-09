قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نهاية حقبة صلاح في ليفربول.. من سيكون الخاسر الأكبر؟
عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا.. لقطات مؤثرة لحظة تكريم الرئيس السيسي لأسر الشهداء
خلف الحبتور لـ امريكا: لا نحتاج لحمايتكم.. كل ما نريده بقاء أذاكم بعيدًا عنا
أزمة مستحقات تشعل الغضب داخل مودرن سبورت
موقف مصري حاسم ضد انتهاكات الاحتلال.. وخبير: ممارسات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية انتهاك صارخ للقانون الدولي
قفزة كبيرة في سعر النفط اليوم الإثنين
بداية واعدة.. خالد الغندور يشيد بـ حمزة عبد الكريم بعد مشاركته الأولى مع برشلونة أتلتيك
ترتيب الدوري الممتاز قبل مباراة الأهلي وطلائع الجيش
نجل أحد المصابين أمام الرئيس: أنا عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا
الرئيس السيسي يكرم عددا من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية
الرئيس السيسي : أعظم ما يميز مصر شعبها الأصيل ووعيه المستنير
قالي عليكي سحر وهفكه .. سيدة تتهم دجالا بالاعتداء عليها بأطفيح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مستقبل آرني سلوت على المحك بعد اقتراب ألونسو من ليفربول

سلوت
سلوت
منتصر الرفاعي

كشفت تقارير صحفية عن توصل إدارة ليفربول لاتفاق شبه نهائي مع المدرب الإسباني تشابي ألونسو لتولي القيادة الفنية للفريق بداية من الموسم المقبل خلفا للهولندي آرني سلوت المدير الفني الحالي للريدز.

وكان ريال مدريد قد أعلن في يناير الماضي رحيل ألونسو عن تدريب الفريق الأول عقب الخسارة أمام برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني لعام 2026.

وذكرت صحيفة OK Diario الإسبانية أن ألونسو وافق على تدريب ليفربول بعقد يمتد لثلاثة مواسم، على أن يتم تفعيل الاتفاق بشرط عدم تتويج ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم تحت قيادة سلوت.

ألونسو يرفض مارسيليا

من ناحية أخرى أفادت تقارير راديو مونت كارلو أن نادي مارسيليا تواصل مع ألونسو لتولي تدريب الفريق خلفًا للإيطالي روبرتو دي زيربي، إلا أن المدرب الإسباني لم يبد حماسا لخوض التجربة.

وأشار التقرير إلى وجود عدة أسماء مرشحة لخلافة دي زيربي، أبرزهم وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب وحبيب باي مدرب رين السابق، إلى جانب البرتغالي سيرجيو كونسيساو مدرب اتحاد جدة.

ويأتي ذلك في وقت يحتل فيه ليفربول المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز عقب خسارته القاتلة أمام وولفرهامبتون في الوقت بدل الضائع رغم تسجيل النجم المصري محمد صلاح هدفا خلال اللقاء.

ويبتعد ليفربول بفارق ثلاث نقاط فقط عن تشيلسي صاحب المركز السادس ما يزيد من حدة الصراع على بطاقات التأهل إلى البطولات الأوروبية في الموسم المقبل.

ليفربول إدارة ليفربول تشابي ألونسو ريال مدريد آرني سلوت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

بعد انخفاض الكتكوت 10 جنيهات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم الإثنين

عامل دليفري بيكي بعد استيلاء العميل دون حساب

لحظة أذان المغرب.. الأمن يفحص فيديو بكاء عامل دليفري واستيلاء العميل علي الأوردر

الأرز

الطن زاد 1000 جنيه.. تعرف على أسعار الأرز بالأسواق الآن

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية يوم الإثنين

الزوجة الضحية بالغربية

هددني بنشر صوري.. تفاصيل صادمة في أقوال ضحية زوجها بالغربية

الذهب

تراجع أسعار الذهب عالميا مع ارتفاع النفط والدولار وسط تصاعد التوترات

أسعار العملات الأجنبية

متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الإثنين

النيابة تكشف حقيقة فيديو مضايقة صانعة محتوى بمدينة نصر

لم يتحرش بها.. النيابة تكشف حقيقة فيديو مضايقة صانعة محتوى بمدينة نصر

ترشيحاتنا

الرئيس

بالسلام الوطني .. اختتام فعاليات الندوة التثقيفية الـ43 للقوات المسلحة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي: الاحتفال بيوم الشهيد ليس مجرد كلمات تقال بل هو عهد يتجدد

الرئيس عبد الفتاح السيسي

عزف سلام الشهيد بحضور الرئيس السيسي

بالصور

عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا.. لقطات مؤثرة لحظة تكريم الرئيس السيسي لأسر الشهداء

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي

عصير الأناناس.. فوائد صحية لا تعلمها

عصير الأناناس.. مسكن طبيعي للألم ومضاد فعّال للالتهاب
عصير الأناناس.. مسكن طبيعي للألم ومضاد فعّال للالتهاب
عصير الأناناس.. مسكن طبيعي للألم ومضاد فعّال للالتهاب

بي إم دبليو تكشف عن المواصفات الأولى لسيارتها الكهربائية الجديدة

BMW i3
BMW i3
BMW i3

نائبة محافظ الشرقية تتابع تنفيذ أعمال التطوير بالزقازيق

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

فيديو

الرئيس عبد الفتاح السيسي

عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا.. لقطات مؤثرة لحظة تكريم الرئيس السيسي لأسر الشهداء

رسالة داليا فؤاد بعد السجن

عايزة الحقيقة الكاملة تظهر.. داليا فؤاد توجه رسالة إلي عمرو أديب بعد خروجها من السجن

مزاد أساطير الكرة المصرية

وصلت لـ مليون جنيه.. مزاد خيري على مقتنيات أساطير الكرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد