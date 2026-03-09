جيهان شاهين: يوم الشهيد يجسد أعظم معاني التضحية

أكدت النائبة جيهان شاهين، عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ43 للقوات المسلحة بمناسبة "يوم الشهيد والمحارب القديم"، حملت رسائل وطنية عميقة تعكس تقدير الدولة المصرية لتضحيات أبنائها من رجال القوات المسلحة والشرطة الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن.

وقالت شاهين إن إحياء ذكرى يوم الشهيد يمثل مناسبة وطنية خالدة في وجدان المصريين، حيث يجدد العهد على الحفاظ على الوطن وصون مقدراته، ويذكر الأجيال الجديدة بقصص البطولة والتضحية التي قدمها أبطال مصر دفاعًا عن أرضها وأمنها واستقرارها.

وأوضحت عضو مجلس النواب أن حديث الرئيس السيسي عن الشهداء يعكس إيمان الدولة الراسخ بأن دماءهم الطاهرة كانت حجر الأساس في حماية الوطن من المخاطر والتحديات، مؤكدة أن مصر ستظل وفية لتضحياتهم، حريصة على دعم أسرهم وتقدير ما قدموه من بطولات خالدة في تاريخ الوطن.

وأضافت شاهين أن كلمة الرئيس حملت أيضًا رسائل طمأنة للمصريين بأن الدولة تسير بثبات نحو الحفاظ على أمنها القومي، بالتوازي مع مواصلة جهود التنمية والبناء رغم التحديات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة.

وأشارت إلى أن تأكيد الرئيس السيسي على ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية يعكس الدور التاريخي لمصر في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، والعمل من أجل تحقيق سلام عادل وشامل يضمن إقامة دولته المستقلة.

واختتمت النائبة جيهان شاهين بيانها بالتأكيد على أن ذكرى يوم الشهيد ستظل دائمًا مصدر إلهام للشعب المصري، لتعزيز روح الانتماء والعمل المشترك من أجل بناء مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا للأجيال القادمة.