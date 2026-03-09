قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

أمين البحوث الإسلامية: رمضان مفتاح الترقي الروحي والعروج بالنفس إلى مدارج الأنس

عبد الرحمن محمد

ألقى فضيلة الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية أ.د. محمد الجندي، درس التراويح بمسجد الإمام الحسين رضي الله عنه، والتي أكد خلالها على جوانب متعددة في تقويم النفس والارتقاء بها، وكيف يمكن أن يكون رمضان مفتاح الترقي الروحي والعروج على مدارج النفس ارتقاءً إلى مدارج الأنس، وذلك في إطار لقاءات التوعية التي يقدمها علماء الأزهر الشريف خلال شهر رمضان المبارك.
وأكد فضيلته أن شهر رمضان يمثل فرصة عظيمة للارتقاء بالنفس وتزكيتها، حيث يفتح للمؤمن أبواب السير إلى الله تعالى، ويعينه على تهذيب النفس وضبط الشهوات، والانتقال بها من مدارج المجاهدة إلى مدارج الأنُس والقرب من الله سبحانه وتعالى.
وأوضح أن الصيام ليس مجرد امتناع عن الطعام والشراب، وإنما هو مدرسة إيمانية متكاملة تهدف إلى تربية الإنسان على التقوى، وتعويده الصبر، وإحياء معاني المراقبة لله تعالى في السر والعلن، مشيرًا إلى أن من أعظم ثمرات رمضان أن يخرج المسلم منه بقلبٍ أكثر صفاءً ونفسٍ أكثر طمأنينةً وقربًا من الله.


وأشار الأمين العام إلى أن الترقي الروحي يبدأ بمجاهدة النفس ومحاسبتها، والحرص على الطاعات من صلاة وذكر وقراءة للقرآن، وأن العبد كلما صدق في إقباله على الله فتح الله له أبواب الأنس به، فترتقي روحه وتسمو همته.
كما دعا فضيلته إلى اغتنام ما تبقى من أيام الشهر الفضيل في الطاعات والقربات، والإكثار من الدعاء والاستغفار، مؤكدًا أن رمضان محطة إيمانية كبرى يتزود منها المسلم بما يعينه على الاستقامة بعد انقضاء الشهر الكريم.
وشهد درس التراويح حضورًا وتفاعلًا كبيرًا من رواد مسجد سيدنا الحسين، الذين حرصوا على الاستماع إلى الدرس والاستفادة مما تضمنه من معانٍ إيمانية وتربوية تعين على اغتنام نفحات الشهر المبارك.

درس التراويح مسجد الإمام الحسين محمد الجندي مجمع البحوث الإسلامية

نائب محافظ الشرقية
مرور الشرقية
فوائد الشاي الأخضر للصحة أثناء رمضان
محافظ الشرقية
