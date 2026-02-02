السلطات الروسية: غارة جوية أوكرانية بطائرة مسيرة تسفر عن مقتل شخصين

أعلن حاكم منطقة بيلجورود الحدودية الروسية، اليوم الاثنين، عن مقتل مدنيين اثنين جراء هجوم شنته طائرة مسيرة أوكرانية على المنطقة.

وأوضح الحاكم، فياتشيسلاف جلادكوف، عبر تطبيق تيليجرام، أن الهجوم الذي وقع ليلًا استهدف منزلًا في بلدة ستاري أوسكول، شمال الحدود الأوكرانية، ما أدى إلى اندلاع حريق فيه وانهيار جزئي.

ذكر جلادكوف: "انتشل رجال الإنقاذ جثتي شخصين من موقع الحادث".

وردًا على القصف شبه اليومي الذي تشنه موسكو في حربها المستمرة منذ نحو أربع سنوات، تُرسل أوكرانيا طائرات مسيرة إلى الأراضي الروسية لاستهداف قطاع الطاقة.

وقد ألحقت روسيا أضرارًا بالغة بالبنية التحتية للكهرباء والتدفئة في أوكرانيا، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي وبرودة قارسة بين السكان، حيث انخفضت درجات الحرارة إلى -20 درجة مئوية.

ويوم الأحد، أسفر هجوم روسي بطائرة مسيرة على حافلة تقل عمال مناجم في منطقة دنيبروبيتروفسك بوسط شرق أوكرانيا عن مقتل 12 شخصًا على الأقل.

