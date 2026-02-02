قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الغندور يستعيرها من الأهلي: «الزمالك بمن حضر»
الذهب يواصل الخسائر في التعاملات الفورية ويسجل هبوطا 7%
توافد سيارات الإسعاف على مستشفى الهلال الأحمر لنقل المصابين والمرضى من غزة
عناصر داعش تقتحم مطار نيامي في النيجر وتحرق الطائرات.. فيديو
مستشفيات شمال سيناء والمحافظات المجاورة ترفع درجة الاستعداد لاستقبال الفلسطينيين
عراقجي: إيران مستعدة لإبرام اتفاق نووي عادل والدفاع عن نفسها ضد أي عدوان
مستشفيات شمال سيناء هي الوجهة الأولى للجرحى والمرضي الفلسطينيين
حصاد دوري أبطال إفريقيا بعد الجولة الرابعة .. تفوق مصري وصراع مفتوح قبل الحسم
اليوم.. الحكم على المتهمة بإنهاء حياة صغار دلجا ووالدهم بالمنيا
خريطة الظواهر الجوية.. تنبيه من الرمال المثارة وفرص لأمطار على هذه المناطق
أخبار العالم

انطلاق الحملة الوطنية الأولى لمكافحة شلل الأطفال في باكستان لعام 2026

أ ش أ

أطلقت باكستان، اليوم الإثنين، رسميا أول حملة وطنية للقضاء على شلل الأطفال لعام 2026 والتي تستهدف تطعيم أكثر من 45 مليون طفل في إطار الجهود المبذولة للقضاء على الفيروس.

وذكر راديو باكستان في نسخته الإنجليزية أن منسقة مكتب رئيس الوزراء لمكافحة شلل الأطفال عائشة رضا فاروق أعلنت إطلاق الحملة رسميا بإعطاء بعض الأطفال قطرات اللقاح المضاد للفيروس، وذلك في حفل أقيم في مستوصف "روال تاون" بالعاصمة إسلام أباد.

وقالت رضا فاروق - خلال كلمتها في الحفل - إن باكستان تخوض المعركة الأخيرة ضد مرض شلل الأطفال، مؤكدة أن قطرتين فقط من اللقاح كفيلتان بإنقاذ حياة طفل.

وأكدت أهمية المسئولية الوطنية الجماعية حيث حثت الآباء والمعلمين ورجال الدين والمواطنين من جميع شرائح المجتمع على المساهمة الفعالة في إنجاح الحملة.

كما شددت على أنه لا يمكن أن تنجح هذه الحملة بدون ثقة الجمهور ومشاركته، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن دعم المجتمع يظل العمود الفقري لحملة القضاء على شلل الأطفال.

وأعربت عن تقديرها وشكرها لحكومة كندا على تعاونها المستمر في جهود باكستان لمكافحة شلل الأطفال.

بدوره، أكد المفوض السامي الكندي طارق علي خان - في كلمته أمام الحفل - التزام كندا بدعم باكستان في مكافحة شلل الأطفال كما أعرب عن أمله في أن تصبح باكستان قريبا خالية من هذا المرض مثل بقية دول العالم.

وشدد على أهمية رفع مستوى الوعي بين أولياء الأمور وتوجيه الجهود نحو المناطق الأكثر عرضة للخطر بالإضافة إلى ضمان تقديم الدعم الكامل لفرق مكافحة شلل الأطفال على أرض الواقع.

وقال إن الحكومة الكندية ستواصل التعاون الوثيق مع الجانب الباكستاني خلال الحملة الجارية.

يشار إلى أن باكستان وأفغانستان هما الدولتان الوحيدتان في العالم اللتان لا يزال مرض شلل الأطفال متوطنا بهما .. علما بأن شلل الأطفال مرض شديد العدوى وغير قابل للشفاء، وقد يؤدي إلى الإصابة بشلل مدى الحياة، لكن يمكن الحماية منه عبر إعطاء جرعات متكررة من لقاح شلل الأطفال الفموي لكل طفل دون سن الخامسة، إلى جانب إكمال التطعيمات الروتينية في الوقت المحدد.

