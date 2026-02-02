دونجا ينضم إلي النجمه السعودي.. الدرديري: هتوحشنا يا حريف

علق الإعلامي عمرو الدرديري علي أنضمام نبيل عماد دونجا الي النجمه السعودي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب الدرديري:هتوحشنا ياحريف مع السلامه يا غالي .

علي الجانب الاخر يحل نادي الزمالك ضيفا علي فريق كهرباء الإسماعيلية في الخامسة مساء الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة ال17 من بطولة دور نايل الدوري المصري الممتاز علي استاد هيئة قناة السويس الجديد.

ويدخل الزمالك المباراة محتلا المركز الرابع برصيد25 نقطة من جدول ترتيب الدوري بينما يتذيل فريق كهرباء الإسماعيلية جدول الترتيب في المركز قبل الأخير يصارع من أجل البقاء برصيد 11 نقطة بفارق 14 نقطة بين الفريقين.