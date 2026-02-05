ميناء نويبع البحري بجنوب سيناء يشهد تداول 5500 طن بضائع و320 شاحنة

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر أن ميناء نويبع البحري بجنوب سيناء شهد تداول 5500 طن بضائع، و320 شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهى آور، الحسين وسينا.

وذكرت الهيئة، في بيان اليوم الخميس، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن، وتم تداول 15 ألف طن بضائع، و1076 شاحنة، و103 سيارات.

وتابع البيان أن حركة الواردات شملت 4 آلاف طن بضائع، و477 شاحنة، و87 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 11 ألف طن بضائع، و599 شاحنة، و16 سيارة.

وأفاد البيان بأن موانئ الهيئة سجلت وصول وسفر 1960 راكبا بموانيها