تعزيز الاقتصاد والابتكار العربي.. الجزائر تتعهد بدور قيادي في التنمية المشتركة
أميرة قمر تنقل تفاصيل انطلاق اجتماع الدورة الـ 117 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي
عبد السلام الجبلي: ارتفاع الصادرات الزراعية لـ 11.5 مليار دولار طفرة نوعية وشهادة ثقة دولية
لجمع نخبة الخريجين حول العالم.. «طب الزقازيق» تبحث عن عقولها المتميزة داخل مصر وخارجها |تفاصيل
رسميا.. الزمالك يواجه كايزر تشيفز 14 فبراير بـ الكونفدرالية
بسبب خلافات مع زوجة والده.. شاب ينهي حياته في المنيا
حاول بيع صفحاتها.. 21 فبراير محاكمة المدير السابق لحسابات شيرين عبد الوهاب
وزير التعليم العالي يلتقي ممثلي منظمة اليونسكو لبحث تعزيز التعاون الرقمي التعليمي بالقارة الإفريقية
صدام الفراعنة يشعل البريميرليج.. صلاح ومرموش وجها لوجه بقمة ليفربول ومانشستر سيتي
محافظ البحر الأحمر يعتمد نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية 2026
أول مباراة يشارك خلالها زيزو مع الأهلي بعد تعافيه من الإصابة
20 مليون جنيه ثمن الرحيل .. «دونجا» ينقذ الزمالك من شبح الالتزامات الأجنبية
محافظات

تخليدًا لتضحيات الشهداء.. مسيرة رياضية لشباب المحافظات الحدودية بمشاركة صبحي و الزملوط

مسيرة رياضية لشباب المحافظات الحدودية
مسيرة رياضية لشباب المحافظات الحدودية
منصور ابوالعلمين

تقدّم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مسيرة رياضية انطلقت من أمام النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة وصولًا إلى المنطقة الرياضية بمجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية

 وذلك بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، و حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، و محمد فكري مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة، إلى جانب لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية، ووفود المحافظات المشاركة.

وأكد وزير الشباب، أن تنظيم هذه المسيرة يحمل رسالة وطنية واضحة، تجمع بين تقدير تضحيات شهداء القوات المسلحة وترسيخ قيم الانتماء والولاء، إلى جانب تعزيز دور الرياضة كأداة فاعلة في بناء وعي الأجيال الجديدة، مشيرًا إلى أن الشباب يمثلون الركيزة الأساسية لمستقبل الوطن، وأن الوزارة تحرص على دعم المبادرات والفعاليات التي تسهم في تنمية قدراتهم بدنيًا وفكريًا.

ومن جانبه، أشاد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بمشاركة الوفود المختلفة في هذه الفعالية، مؤكدًا أن المسيرة تؤكد حرص الدولة على نشر الثقافة الرياضية وجعلها أسلوب حياة، خاصة في المحافظات الحدودية، لما لها من دور محوري في بناء الإنسان وتعزيز روح الانتماء الوطني.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد محافظ الوادي الجديد

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية
محافظة الشرقية
\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟
