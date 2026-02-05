تخليدًا لتضحيات الشهداء.. مسيرة رياضية لشباب المحافظات الحدودية بمشاركة صبحي و الزملوط

تقدّم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مسيرة رياضية انطلقت من أمام النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة وصولًا إلى المنطقة الرياضية بمجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية

وذلك بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، و حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، و محمد فكري مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة، إلى جانب لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية، ووفود المحافظات المشاركة.

وأكد وزير الشباب، أن تنظيم هذه المسيرة يحمل رسالة وطنية واضحة، تجمع بين تقدير تضحيات شهداء القوات المسلحة وترسيخ قيم الانتماء والولاء، إلى جانب تعزيز دور الرياضة كأداة فاعلة في بناء وعي الأجيال الجديدة، مشيرًا إلى أن الشباب يمثلون الركيزة الأساسية لمستقبل الوطن، وأن الوزارة تحرص على دعم المبادرات والفعاليات التي تسهم في تنمية قدراتهم بدنيًا وفكريًا.

ومن جانبه، أشاد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بمشاركة الوفود المختلفة في هذه الفعالية، مؤكدًا أن المسيرة تؤكد حرص الدولة على نشر الثقافة الرياضية وجعلها أسلوب حياة، خاصة في المحافظات الحدودية، لما لها من دور محوري في بناء الإنسان وتعزيز روح الانتماء الوطني.