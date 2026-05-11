بمواصفات بورش.. شاهد سيارة إم جي 07 الخارقة الجديدة

كشفت شركة “إم جي”، التابعة لمجموعة سايك (SAIC)، رسميًا عن التصميم الخارجي لسيارتها الرائدة الجديدة "إم جي 07"، والتي وُصفت بأنها "الخيار الأمثل" في قطاع سيارات الكوبيه ذات الطاقة الجديدة.

وتفتخر العلامة التجارية بأن طرازها الجديد يقدم مظهرًا رياضيًا "فاخرًا" مستوحى من سيارة "بورش تايكان"، ولكن بسعر تنافسي يبدأ من أقل من 29,410 دولارات (ما يعادل 110,300 ريال سعودي تقريبًا)، وهو ما يضعها في فئة سعرية تقارب سيارات "تويوتا كورولا".

وتهدف إم جي من خلال هذا الطراز إلى كسر احتكار السيارات الفارهة لتصاميم الكوبيه الجذابة، وتوفيرها لشريحة واسعة من المستهلكين في عام 2026.

خيارات طاقة متعددة ونظام قيادة ذاتي من "Momenta" لعام 2026

تتوفر "إم جي 07" بخيارات متنوعة لمنظومات الدفع، تشمل النسخ الكهربائية بالكامل (EV) والنسخ الهجينة القابلة للشحن (PHEV)، لتلبية احتياجات الأسواق المختلفة.

وأعلنت الشركة أن الفئات العليا من السيارة، والتي يصل سعرها إلى حوالي 44,112 دولارًا (قرابة 165,500 ريال سعودي)، ستعتمد على نظام "Momenta R7" المتطور للقيادة الذاتية.

ويوفر هذا النظام ميزة الملاحة الآلية في المدن (Urban Navigate on Autopilot)، بالإضافة إلى تجربة قيادة "سلسة" تبدأ من مكان الاصطفاف وتنتهي عند الوجهة النهائية بشكل آلي بالكامل، مما يجعلها واحدةً من أكثر السيارات "ذكاءً" في فئتها لعام 2026.

مستقبل سيارات الكوبيه الكهربائية وتوقعات الوصول لعام 2027

يأتي الكشف عن "إم جي 07" بعد سلسلة من التشويقات بدأت في مارس الماضي، حيث ركز المهندسون على جعلها سيارةً تجمع بين الأداء الرياضي والكفاءة "العالية" في استهلاك الطاقة.

ومع استمرار عمليات الحجز المسبق في عام 2026، من المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم الواسعة في الأسواق العالمية بحلول عام 2027.

وتراهن إم جي على أن التوازن بين التصميم "الراديكالي" والسعر المدروس سيكون هو "المفتاح" لتصدر مبيعات سيارات الكوبيه الكهربائية، لتقدم "درسًا" جديدًا في كيفية تقديم الرفاهية بأسعار معقولة لعام 2026.