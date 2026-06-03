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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ودّع بطء الإنترنت.. حيل بسيطة لترقية شبكتك

شبكة Wi-Fi
شبكة Wi-Fi
لمياء الياسين

يمكنك بمجموعة طرق ذكية ترقية شبكة Wi-Fi لديك وجعل الإنترنت أسرع، حيث قد يكون للطقس السىء تأثيرا على اتصالك بالإنترنت، وتباطؤ اتصال الواى فاي.

ووفقا لموقع “wired” فإن اعطال الراوتر ربما لا يكون سببها وجود مشكلة فنية لكت ترجع إلى الطقس السىء الذي يؤثر على اتصال WiFi.

فقد تؤدي الأمطار الغزيرة أو الرياح إلى إتلاف الكابلات العلوية ، ويمكن أن تؤدي الاتصالات الضعيفة في مركز الإنترنت المركزي أيضًا إلى إبطاء سرعة الإنترنت لديك.

وفيما يلي بعض الطرق لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها وجعل الروتر يعمل بكفاءة سواء خلال فصل الصيف أو الشتاء

 انتبهي لحرارة الروتر

استخدم كابل إيثرنت

يحب الانتباه إلى أن تشغيل الراوتر طوال الليل، سواء خلال فصل الصيف أو الشتاء ، قد يتسبب في ارتفاع درجة حرارته، ما يؤثر بشكل واضح على سرعة الإنترنت ويؤدي إلى بطء التردد

 استخدم كابل إيثرنت

بالنسبة للأجهزة التي تحتاج إلى أسرع اتصال بالإنترنت مثل وحدة تحكم الألعاب أو الكمبيوتر المكتبي فلا يختلف كابل إيثرنت كثيرًا عن الكابلات السابقة، فهو يدعم ترددًا يصل إلى 2 جيجاهرتز مما يدعم سرعات بيانات أعلى.

 تغيير القناة أو النطاق

تستخدم معظم أجهزة التوجيه الآن تقنية النطاق المزدوج، حيث تبث بترددات 2.4 جيجاهرتز و5 جيجاهرتز، إذا كانت إعدادات جهاز التوجيه الخاص بك تسمح بذلك، فقد تتمكن من إعطاء الأولوية لأحد الترددين أو الآخر لأجهزة معينة - سيوفر لك نطاق 5 جيجاهرتز اتصالاً أسرع بالإنترنت، على الرغم من أن نطاقه أقصر من 2.4 جيجاهرتز.

سرعة الروتر

 تحديث جهاز التوجيه الخاص بك

تختلف أجهزة التوجيه بشكل كبير من حيث الوظائف والسعر، إذا كان لديك مناطق لايصلها ترددات سريعا من الروتر في منزلك، فربما تحتاجين إلى تغيير مكان ومدى بث شبكة Wi-Fi.

سرعة الراوتر

 كلمة مرور خاصة بك
 

ربما لا نحتاج إلى إخبارك بهذا، ولكنك تحتاج إلى كلمة مرور لشبكة Wi-Fi الخاصة بك لمنع إختراقها و تأكدي من استخدام تشفير AES، وهو الخيار الأمني ​​الأكثر أمانًا والأكثر ملاءمة للسرعة. أيضًا.

شبكة Wi-Fi

 قطع اتصال الأجهزة غير المستخدمة

قد يكون من الصعب أن تجد العشرات من الأجهزة متصلة بشبكة Wi-Fi في وقت واحد فيجب التأكد من أن الأجهزة التي تحتاج إلى الإنترنت فقط هي التي تحصل على الإنترنت.

 نقل جهاز التوجيه الخاص بك

يمكن للجدران والخزائن وحتى أرفف الكتب أن تقلل من إشارة Wi-Fi لديك ومدى وصول الإرسال اللاسلكي لذا يجب عدم إخفاء الراوتر في زاوية أو تحت خزانة أو داخل درج فكلما كان مكانه أكثر مركزية ووضوحًا، كان ذلك أفضل ويجب في الوقت نفسه حفظه بعيدًا عن الأجهزة الأخرى التي تستخدم الموجات الكهرومغناطيسية، بما في ذلك أجهزة مراقبة الأطفال ولوحات المفاتيح اللاسلكية وأفران الميكروويف.

شبكة Wi Fi الواى فاي اعطال الراوتر الكابلات العلوية سرعة الإنترنت وحدة تحكم الألعاب

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