تصريحات متبادلة بين جلاسنر وسلوت قبل موقعة أنفيلد

أعرب أوليفر جلاسنر، المدير الفني لفريق كريستال بالاس، عن ثقته قبل مواجهة ليفربول، مؤكدًا أن فريقه يملك فرصة لتحقيق الفوز على الريدز للمرة الرابعة خلال موسم واحد، واصفًا ذلك بالأمر “المذهل”.

وقال جلاسنر في تصريحاته إن فريقه يدخل المباراة بطموح كبير واستعداد قوي، مشيرًا إلى أن الأداء السابق أمام ليفربول يمنح لاعبيه دفعة معنوية إضافية قبل اللقاء.

من جانبه، رد آرني سلوت، المدير الفني لليفربول، مرحبًا بكريستال بالاس وجلاسنر في ملعب أنفيلد، مؤكدًا أن الفريق الضيف استحق الفوز في المواجهة السابقة.

وأضاف سلوت أن ليفربول يسعى هذا المرة لتقديم أداء أفضل يعكس قدراته الحقيقية، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام جماهيره.

يستضيف ملعب "أنفيلد" مواجهة مرتقبة تجمع بين ليفربول وكريستال بالاس اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

يدخل ليفربول اللقاء وهو يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 55 نقطة فيما يأتي كريستال بالاس في المركز الثالث عشر برصيد 43 نقطة.

فشل ليفربول في تحقيق أي انتصار على كريستال بالاس في آخر 4 مباريات، إذ تعادل مرتين من بينهم الدرع الخيرية كما تلقى هزيمة 2-1 في مباراة الدور الأول في الدوري الإنجليزي، وخسر بنتيجة 3-0 في لقاء كأس الرابطة.