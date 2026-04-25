حارس طلائع الجيش: النجاح في الكرة يعتمد على الاجتهاد لا الأسماء.. والنجوم لا تسبب أزمات

أكد عماد السيد، حارس مرمى طلائع الجيش الحالي والزمالك السابق، أن الجماهير كانت تتوقع الكثير من الأهلي في ظل الصفقات القوية التي أبرمها، إلا أن كرة القدم في النهاية تنصف الفريق الأكثر اجتهادًا والتزامًا داخل الملعب.



وأوضح عماد السيد في تصريحات إذاعية أن امتلاك عدد كبير من النجوم لا يعني بالضرورة حدوث أزمات داخل غرفة الملابس، مشيرًا إلى أن الأمر يختلف من فريق لآخر حسب الظروف وطبيعة المرحلة.



وأضاف أن انتقال إمام عاشور وأحمد سيد زيزو إلى الأهلي لم يزعجه، مؤكدًا أن ذلك يدخل ضمن مفهوم الاحتراف، وأن الزمالك سيظل كبيرًا بتاريخه واسمه وإنجازاته.