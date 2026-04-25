حارس مرمى طلائع الجيش: فوزنا على الأهلي تتويج لجهودنا طوال الموسم

أكد عماد السيد حارس مرمى طلائع الجيش الحالي والزمالك السابق، أن جمعة مشهور المدير الفني للفريق العسكري هو كلمة السر في كل ما تحقق هذا الموسم، مشددًا: الراجل عمل طفرة كبيرة وفرق معانا جدًا.

وتابع "السيد" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: تقريبًا للمرة الأولى في تاريخ نادي طلائع الجيش نكسب 3 مباريات متتالية، ووضعنا في جدول الترتيب تغير كثيرًا بعد قدومه، الفوز على الأهلي كان نقطة فاصلة في الموسم وتتويج كبير لما بذلناه من مجهود، والانتصار جعل الجميع يتحدث عنا وأعطي للمدير الفني جزء من حقه.

وأضاف لاعب الزمالك السابق: الحمد لله واقفين على رجلينا وماشيين بخطى ثابتة وجيدة لتحقيق هدف البقاء في الدوري الموسم القادم، لدينا حاليًا 29 نقطة وأمامنا 7 مباريات، نستطيع تحقيق أكبر عدد من النقاط لنضمن البقاء في الدوري.

وواصل: جمعة مشهور زرع فينا حتة إنك تكون إنت الفعل مش رد الفعل، وده الحمد لله كل الناس شعرت به بعد قدومه، هو مدرب كبير يجتهد ويعمل بكل قوته، وأرى أنه مظلوم إعلاميًا لإنه أفضل من مدربين كثيرين، الخليط الذي صنعه مسؤولو نادي طلائع الجيش هو سبب ما تحقق حتى الآن، لدينا لاعبين خبرات ولاعبين كبار ولاعبين صغار السن ولاعبين قادمين من دوري المحترفين، هذا الخليط هو من صنع الفارق.

وأنهى حارس طلائع الجيش الحالي حديثه: قصة التعاقد مع اللاعبين حاليًا اختلفت، إنت بتتعاقد مع لاعبين "جعانين كورة"، وهذا بعكس ما كان يحدث سابقًا، كل ما كان يأتي إليك كان يأتي "غصب عنه" بسبب التجنيد، الإدارة الحالية تدعم النادي بكل قوة ونأمل أن نضع النادي في المكانة التي يستحقها.