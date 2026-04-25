على غرار الأندية.. ناقد رياضي: اتحاد الكرة يدرس تأسيس شركة للتجارة والتسويق

كشف الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط عن توجه داخل الاتحاد المصري لكرة القدم لإنشاء شركة خاصة تابعة له، تكون بمثابة الذراع التجاري والتسويقي للاتحاد خلال الفترة المقبلة.

وكتب أحمد عبد الباسط عبر حسابه على فيسبوك أن الشركة المنتظرة ستعمل بنظام مشابه لشركات كرة القدم التابعة للأندية، على أن تتولى إدارة الملفات التجارية والتسويقية، بهدف تعظيم موارد الجبلاية وزيادة مصادر الدخل.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن تحركات تستهدف تطوير المنظومة الإدارية والاقتصادية داخل الاتحاد، بما يواكب التطورات الحديثة في إدارة المؤسسات الرياضية.