هاني رمزي يهاجم لاعبي الأهلي: لا يستحقون ارتداء الفاضلة الحمراء.. وبيراميدز الأحق بالفوز

وجه هاني رمزي، نجم الأهلي السابق، انتقادات قوية لأداء لاعبي الفريق الأحمر عقب مواجهة بيراميدز، مؤكدًا أن بعض اللاعبين لا يستحقون شرف ارتداء قميص الأهلي، في ظل المستوى الذي ظهروا به خلال المباراة.

وقال رمزي إن الأهلي لم يقدم الأداء المنتظر، مشيرًا إلى أن بيراميدز كان الطرف الأفضل والأقرب لتحقيق الفوز بعدما فرض سيطرته على مجريات اللقاء وصنع فرصًا أكثر خطورة.

وانتقد نجم الأهلي السابق استمرار أحمد سيد زيزو في أرض الملعب رغم ظهوره بمجهود بدني منخفض، متسائلًا عن سبب بقائه في الملعب، مؤكدًا أن اللاعب بدا مرهقًا وكان من الممكن استبداله.

وأضاف رمزي أن بعض لاعبي الأهلي لم يكونوا على قدر المسؤولية في مباراة بحجم مواجهة بيراميدز، مشددًا على أن الأداء لا يليق بفريق ينافس على لقب الدوري.

وأكد أن بيراميدز استحق الفوز في المباراة، بعدما كان الطرف الأكثر تنظيمًا وخطورة، بينما ظهر الأهلي بعيدًا عن مستواه المعتاد.