ترامب: السفن بدأت تتحرك للخروج من مضيق هرمز

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم "الإثنين"، إن السفن بدأت تتحرك خروجا من مضيق هرمز وكثير منها محمل بالنفط من خلال ممر آمن.

وكتب ترامب - في منشور عبر صفحته الرسمية على منصة "تروث سوشيال" - "بدأت السفن تتحرك، وكثير منها محمل بالنفط، إلى خارج مضيق هرمز".

وذكر أن السفن تسلك ما وصفه بـ "الطريق السريع الجنوبي"، موضحا "أنه طريق آمن تمامًا ونظيف، وهناك طرق أخرى للتحرُّك أيضًا!".

كان الرئيس دونالد ترامب قد أعلن الليلة الماضية أن المضيق سيُعاد فتحه بشكل كامل أمام الملاحة البحرية مع توقيع اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران يوم الجمعة. وتعد الألغام البحرية الموجودة في المضيق أحد العقبات التي تواجه الملاحة بالمنطقة.