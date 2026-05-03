آية عبد الرحمن: البرلمان يمنح أدوات أقوى لتحويل قضايا الشارع إلى تشريعات

أكدت النائبة والإعلامية آية عبد الرحمن، وعضو مجلس النواب، أن العمل الإعلامي والعمل النيابي هما حلقة وصل بين الشارع والمسؤول، لكن العمل البرلماني يمنح أدوات تشريعية أقوى تتيح تحويل القضايا إلى إجراءات فعلية داخل مجلس النواب.



وأوضحت خلال لقاء لبرنامج «آخر النهار»، عبر فضائية “النهار”، أن انتقالها من الإعلام إلى البرلمان كشف لها عن اختلاف كبير في طبيعة العمل، حيث إن الصورة من الخارج تختلف عن الواقع داخل «المطبخ التشريعي»، مشيرة إلى أن التعامل المباشر مع القوانين والملفات يجعل الرؤية أعمق وأكثر دقة مقارنة بدور المراقب أو المذيع.

وأضافت أن خبرتها الإعلامية ساعدتها داخل البرلمان في قراءة المشهد بشكل مختلف، والتنبؤ بالنتائج المحتملة، واستخدام أدوات التواصل مع الشارع المصري لنقل مشكلاته بصورة أفضل داخل المجلس.

وشددت على أن مسئولية النائب كبيرة لأنها تمثل الشعب أمام الله قبل أي جهة أخرى، وأن النجاح الحقيقي في العمل النيابي لا يرتبط بالمسمى أو الظهور، بل بقدرة النائب على تمثيل المواطنين بصدق وتحويل قضاياهم إلى حلول.

وأشارت إلى أن تقييم أداء البرلمان يجب أن يكون مرتبطًا بأداء الأفراد داخله، حيث يضم المجلس شخصيات مختلفة في أولوياتها، فبعض النواب يركزون على العمل التشريعي، وآخرون على التواصل المباشر مع المواطنين قائلة: «كل نائب يحدد دوره وفق اختياره الشخصي، وأن الهدف الحقيقي يجب أن يكون خدمة المواطنين وتحمل المسؤولية وليس السعي وراء الألقاب فقط».