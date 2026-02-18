قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي بخان يونس
المقر البابوي يشهد اليوم عودة اجتماع الأربعاء للبابا تواضروس دون حضور شعبي
السياحة تنظم ورشة عمل مهنية لأكبر 100 وكيل سياحي أوكراني بالغردقة
صندوق تحيا مصر وبيت الزكاة والصدقات يعلنان دخول 780 طنا من المواد الغذائية لغزة
370 ألف دولار تعويض للفنانة شيرين عبد الوهاب بسبب قناتها على يوتيوب
خروج قطار بضائع عن القضبان دون خسائر ببني سويف
بعد زلزال سيراميكا كليوباترا.. 8 قرارات مصيرية في الزمالك
في واقعة مطاردة طفليها بكلب.. النيابة تحسم الجدل في اتهام زينة بمحاولة دهس طفل بسيارتها
اعرف الكيلو بكام.. أسعار الفراخ البيضاء مع بداية الشهر الكريم
إخلاء مقر حزب فرنسا الأبية بعد تهديد بوجود قنبلة
الرئيس السيسي يهنىء رئيس جامبيا بذكرى يوم الاستقلال
قرار عاجل من النيابة.. حبس الزوج المتهم بإنهاء حياة زوجته بأكثر من 20 طعنة بالمحلة 4 أيام
تكنولوجيا وسيارات

عطل يضرب يوتيوب ويؤثر على ألاف المستخدمين

لمياء الياسين

أثار عطل لموقع يوتيوب خلال الساعات الماضية الكثير من الجدل لتسببه في تعطل الخدمة موقتا لأكثر من  حوالي 340 ألف مستخدم وذلك بسبب  ظهور بصفحة بيضاء خالية من أي محتوى لدى بعضهم .

عطل يوتيوب 
 

وفقا لموقع Downdetector لمراقبة مواقع الإنترنت فإن يوتيوب قد كان معطلاً لدى ما يقرب من حوالي 340 ألف مستخدم، بينما قد أبلغ موقع البث لوجود مشكلة في نظام التوصيات الخاص به.

إصلا المشكلة 

وأدت الأعطال إلى ظهور موقع يوتيوب بصفحة بيضاء خالية من أي محتوى وذلك لدى بعض المستخدمين، فلم يتم تحميل لآية فيديوهات وذلك على كلا من تطبيق "يوتيوب"، و"يوتيوب ميوزك" و"يوتيوب كيدز".


في السياق نفسه، عادت الصفحة الرئيسية للعمل وذلك  صباح الأربعاء في آسيا، وأعلن موقع يوتيوب أنه لا زال يعمل على إصلاح المشكلة بشكل كامل.

على الجانب الآخر قد واجهت مواقع أخرى، بما في ذلك "جوجل" و"أمازون" و"أمازون ويب سيرفيسز" و"كلاود فلير" للعديد من المشاكل أيضاً.

