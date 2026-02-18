عطل يضرب يوتيوب ويؤثر على ألاف المستخدمين

أثار عطل لموقع يوتيوب خلال الساعات الماضية الكثير من الجدل لتسببه في تعطل الخدمة موقتا لأكثر من حوالي 340 ألف مستخدم وذلك بسبب ظهور بصفحة بيضاء خالية من أي محتوى لدى بعضهم .

عطل يوتيوب



وفقا لموقع Downdetector لمراقبة مواقع الإنترنت فإن يوتيوب قد كان معطلاً لدى ما يقرب من حوالي 340 ألف مستخدم، بينما قد أبلغ موقع البث لوجود مشكلة في نظام التوصيات الخاص به.

عطل يضرب يوتيوب

إصلا المشكلة

وأدت الأعطال إلى ظهور موقع يوتيوب بصفحة بيضاء خالية من أي محتوى وذلك لدى بعض المستخدمين، فلم يتم تحميل لآية فيديوهات وذلك على كلا من تطبيق "يوتيوب"، و"يوتيوب ميوزك" و"يوتيوب كيدز".



في السياق نفسه، عادت الصفحة الرئيسية للعمل وذلك صباح الأربعاء في آسيا، وأعلن موقع يوتيوب أنه لا زال يعمل على إصلاح المشكلة بشكل كامل.

على الجانب الآخر قد واجهت مواقع أخرى، بما في ذلك "جوجل" و"أمازون" و"أمازون ويب سيرفيسز" و"كلاود فلير" للعديد من المشاكل أيضاً.