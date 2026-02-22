أخبار أسوان .. إنهاء ترتيبات مشاهدة ظاهرة تعامد الشمس.. وحظر الألعاب النارية .. وحملات بيطرية وإزالة للتعديات

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم السبت الموافق : 21/12/2026 أحداث متنوعة.

فقد انهت محافظة أسوان كافة الترتيبات الخاصة بمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس بمعبدى أبوسمبل .

كما تم إنهاء الإستعدادات لإستقبال الألاف من السائحين والتى تمت على أعلى مستوى بالتنسيق الكامل بين مديرية الأمن والمحافظة ووزارات السياحة والآثار والطيران المدنى لتنفيذ نفس المنظومة والآلية التى يتم تطبيقها مرتين سنوياً لهذا الحدث العالمى الفريد فى ٢٢ أكتوبر و٢٢ فبراير من كل عام.

فى كل عام تتكرر ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس مرتين سنوياً بمدينة أبو سمبل السياحية جنوب أسوان حيث تتعامد أشعة الشمس على قدس الأقداس بمعابد أبوسمبل فى 22 فبراير و22 أكتوبر.

وجه المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق اليومى مع المسئولين بمديرية التموين والجهات المختصة لتأمين الاحتياجات الفعلية من السلعة الاستراتيجية المتمثلة فى أسطوانات البوتاجاز، والاطمئنان والتأكد من توفير أسطوانات البوتاجاز لتلبية إقبال المواطنين عليها بالشكل المطلوب.

شدد المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، على ضرورة الالتزام الكامل بتنفيذ قرار حظر بيع وتداول وحيازة الألعاب النارية والمفرقعات بجميع أشكالها داخل نطاق المحافظة خلال شهر رمضان المعظم، لما تمثله من خطورة حقيقية على أرواح وسلامة المواطنين، وما تتسبب فيه من إصابات بالغة، فضلاً عن ترويع الأهالى والزائرين بما يؤثر سلباً على الأمن العام والسلم الاجتماعى.



ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إجتماع مجلس المحافظين بعد تشكيله الجديد ، وحلف المحافظين الجدد والنواب الجدد لليمين الدستورية أمام فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.



أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان تعليماته للمسئولين بمديرية الطب البيطرى بتنظيم الحملات التفتيشية على محلات الجزارة ومنافذ بيع اللحوم والأسماك والدواجن بنطاق المحافظة ، وخاصة فى ظل قدوم شهر رمضان المعظم .

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان الجهود المبذولة بالوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذ أعمال إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة سواء البناء أو الزراعية ضمن جهود المرحلة الثانية من الموجه الـ 28 ، وذلك بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء عبد الله جلال مدير الأمن ، حيث تم إزالة 89 حالة تعدى بمساحة وصلت إلى 34 ألف و 731 م2 .



