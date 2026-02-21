قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

إنهاء ترتيبات مشاهدة تعامد الشمس بمعبدى أبوسمبل صباح غد

تعامد الشمس
تعامد الشمس
محمد عبد الفتاح

انهت محافظة أسوان كافة الترتيبات الخاصة بمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس بمعبدى أبوسمبل .

كما تم إنهاء الإستعدادات لإستقبال الألاف من السائحين والتى تمت على أعلى مستوى بالتنسيق الكامل بين مديرية الأمن والمحافظة ووزارات السياحة والآثار والطيران المدنى لتنفيذ نفس المنظومة والآلية التى يتم تطبيقها مرتين سنوياً لهذا الحدث العالمى الفريد فى ٢٢ أكتوبر و٢٢ فبراير من كل عام.

ومن المقرر إستقبال الوفود والأفواج السياحية والزائرين فجر الغد الأحد الموافق 22 فبراير لمشاهدة الظاهرة الفلكية النادرة التى تخترق فيها أشعة الشمس بهو المعبد لمسافة تصل إلى 60 متراً حتى قدس الأقداس، فى مشهد يجسد عبقرية الإعجاز الهندسى والحضارى للمصريين القدماء .

وقد تم تسخير كافة الإمكانيات لتنفيذ خطط التأمين والإجراءات التنظيمية ، مع توفير بوابات ومسارات محددة لتسهيل دخول وخروج المشاهدين، وضمان الإنسيابية الكاملة للحركة بما يحقق أعلى درجات التنظيم والسلامة للزائرين .

تعامد الشمس

وفى سياق متصل ، ونظراً لقدسية شهر رمضان المبارك ، فقد قررت وزارة الثقافة تبكير تنظيم فعاليات مهرجان أسوان الدولى الثالث عشر للثقافة والفنون ، الذى يقام سنوياً على هامش تعامد الشمس، حيث أقيم خلال الفترة من 4 إلى 9 فبراير الجارى، بمشاركة 14 فرقة فنون شعبية مصرية وأجنبية .

وقد شهدت فعالياته إقبالاً جماهيرياً واسعاً ، وأقيمت العروض الفنية للفرق المشاركة على مسرح فوزى فوزى الصيفى بكورنيش النيل بمدينة أسوان ، إلى جانب عدد من المواقع الثقافية بالمراكز والمدن ، فى إطار حرص المحافظة ووزارة الثقافة على نشر الفنون وتعزيز التبادل الثقافى ، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين لمتابعة الفعاليات .

وستظل ظاهرة تعامد الشمس حدثاً حضارياً وسياحياً عالمياً يعكس مكانة مصر التاريخية ، ويجسد قدرتها على تنظيم الفعاليات الكبرى بكفاءة وإحترافية .

وفى سياق متصل تناشد محافظة أسوان وسائل الإعلام بتحرى الدقة فيما يتم نشره ، وإستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية .

