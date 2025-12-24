قبل حسم سعر الفائدة.. تعرف على شهادة ادخار بأعلى عائد مدفوع مقدمًا

يستهدف الجهاز المصرفي بتوجيه من البنك المركزي المصري بالعمل على تشجيع العملاء على الإنضمام إليه من خلال تنويع المنتجات البنكية المقدمة على مستوي الفئات والشرائح المختلفة إما عن طريق اتاحة التمويل من خلال القروض وما في حكمها بالإضافة إلي استثمار المدخرات والثروات في الودائع وشهادات الاستثمار وغيرها.

من بين المنتجات التي تقدمها البنوك للعملاء والتي تتضمن شهادات الادخار ذات عوائد مرتفعة لاستثمار مدخرات العملاء في ظل ارتفاع معدلات التضخم .

وينشر موقع "صدي البلد" الإخباري تفاصيل أعلي شهادات تحقق عوائد مرتفعة للعملاء .

شهادة العائد المقدم من بنك الإمارات دبي الوطني.

مدة الشهادة وسعر الفائدة

يتيح بنك الإمارات دبي شهادة بعائد مدفوع مقدمًا بفائدة تصل إلي 37.5% لمدة 3 سنوات وبعائد تراكمي يقترب من 17% .

ويبلغ مدة استحقاق العائد في تلك الشهادة 3 سنوات مع امكانية رد قيمة الشهادة بعد 6 شهور من الشراء

ويمكن للعملاء الأفراد شراء تلك الشهادة من المصريين والأجانب دون سواهم والاستفادة من العائد.

وتقدر قيمة الشراء للتك الشهادة 100 ألف جنيه ومضاعفاتها بقيمة 10 آلاف جنيه بدون حد أقصي

الفئات المستفيدة من الشهادة

الموظفين

الأفراد العاديين

أصحاب الأعمال الحرة

أصحاب المعاشات

مستندات شراء الشهادة

بطاقة رقم قومي سارية

إيصال مرافق حديث

خطاب مفردات مرتب وكشف حساب بنكي لم يجاوز 3 شهور بالنسبة للموظفين

صورة من البطاقة الضريبية والسجل التجاري حديثة بالنسبة أصحاب الأعمال الخاصة

بالنسبة للأجانب :

جواز سفر سار مدرج به تأشيرة الدخول

تصريح الإقامة أو العمل

عملاء البنك