أرملة إسماعيل الليثي تكشف تفاصيل عن تعرضها لأزمة جديدة بعد وفاة زوجها

صاحب معرض سيارات يتصالح مع أفشة.. محامي لاعب الأهلي يكشف تفاصيل مثيرة
حالة الطقس غدا.. هيئة الأرصاد تتوقع أمطارا وشبورة
جيش الاحتلال يزعم اغتيال قائد النخبة في لواء غزة التابع لحركة الجهاد
الوطنية للانتخابات: جدول زمني لتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم في الدوائر الملغاة
شروط الحصول على السيارة الجديدة البديلة للتوكتوك في محافظة الجيزة
رئيس مصر للطيران يلتقي وفد رفيع المستوى من مجموعة طيران أبوظبي
سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية اليوم الاثنين 1 ديسمبر
دار الإفتاء: يجوز إخراج الزكاة مساعدةً لمن أراد الزواج
استثناءات لـ الأعمال الشاقة.. ساعات راحة ممنوحة قانونا لهؤلاء الموظفين
وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية بمعرض إيديكس 2025
وزير الري: مصر من أوائل الدول الداعية لتعيين مبعوث أممي خاص بقضايا المياه
راجمة الصواريخ ردع 300 ومركبة النجدة سينا 806 وتطوير إنتاج الصلب المدرع.. الإنتاج الحربي تعرض منتجات عسكرية جديدة لأول مرة في معرض إيديكس 2025
فن وثقافة

كشفت شيماء سعيد، أرملة المطرب الراحل إسماعيل الليثي، عن أزمة جديدة تعرضت لها مؤخرًا، وهي تحطم سيارتها الخاصة بعدما سقط عليها السقف الخرساني الخاص بجراج المنزل الذي تقيم به.

وشاركت شيماء مقطع فيديو من داخل الجراج، وأشارت من خلاله أن تلك السيارة هي الشيء الوحيد الذي كانت تمتلكه بعد رحيل زوجها، وكانت تساعدها في الإنفاق على أطفالها،وقد تفاجئت بانهيار سقف العمارة التي تقيم بها بمنطقة الهرم، على سيارتها وخمس سيارات أخرى، وتسبب ذلك في تحطمهم .


وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اخطارا من الأهالي يفيد بأنهيار جزئي بأحد العقارات على عدد من السيارات.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الهرم لمكان البلاغ وتبين من خلال المعاينة، أن الانهيار أدى إلى تحطم 6 سيارات كانت متوقفة داخل الجراج، حيث تعرضت لتلفيات متفاوتة بين المتوسطة والشديدة، نتيجة سقوط أجزاء الخرسانة عليها مباشرة.

صنع في مصر| مسيرات انتحارية في جناح شركة أمستون بمعرض إيديكس 2025.. صور

راجمة الصواريخ ردع 300 ومركبة النجدة سينا 806 وتطوير إنتاج الصلب المدرع.. الإنتاج الحربي تعرض منتجات عسكرية جديدة لأول مرة في معرض إيديكس 2025

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية بمعرض إيديكس 2025

عائلة جبار| مسيرات جوية مصرية بتكنولوجيا عالمية تقدمها شركة أمستون في معرض إيديكس 2025

