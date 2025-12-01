أرملة إسماعيل الليثي تكشف تفاصيل عن تعرضها لأزمة جديدة بعد وفاة زوجها

كشفت شيماء سعيد، أرملة المطرب الراحل إسماعيل الليثي، عن أزمة جديدة تعرضت لها مؤخرًا، وهي تحطم سيارتها الخاصة بعدما سقط عليها السقف الخرساني الخاص بجراج المنزل الذي تقيم به.

وشاركت شيماء مقطع فيديو من داخل الجراج، وأشارت من خلاله أن تلك السيارة هي الشيء الوحيد الذي كانت تمتلكه بعد رحيل زوجها، وكانت تساعدها في الإنفاق على أطفالها،وقد تفاجئت بانهيار سقف العمارة التي تقيم بها بمنطقة الهرم، على سيارتها وخمس سيارات أخرى، وتسبب ذلك في تحطمهم .



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اخطارا من الأهالي يفيد بأنهيار جزئي بأحد العقارات على عدد من السيارات.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الهرم لمكان البلاغ وتبين من خلال المعاينة، أن الانهيار أدى إلى تحطم 6 سيارات كانت متوقفة داخل الجراج، حيث تعرضت لتلفيات متفاوتة بين المتوسطة والشديدة، نتيجة سقوط أجزاء الخرسانة عليها مباشرة.