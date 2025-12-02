التحقيق في انهيار سقف جراج بالهرم وتهشم سيارة أرملة إسماعيل الليثي| صور

تباشر النيابة العامة بالجيزة، تحقيقات موسعة في انهيار سقف جراج عقار، بمنطقة الهرم، مما أسفر عن حدوث تلفيات بسيارة شيماء سعيد، أرملة المطرب الشعبي الراحل إسماعيل الليثي، بالإضافة إلى 5 سيارات أخرى، لكشف سبب الانهيار.

وأجرى رجال المباحث معاينة للجراج، وللسيارات المتضررة من الانهيار، كما تم الاستماع لأقوال أصحابها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وذكرت شيماء سعيد أرملة المطرب الراحل إسماعيل الليثي، خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها بتطبيق تيك توك، أن سبب انهيار سقف الجراج، الإهمال الناتج عن محل حلوى شهير بالطابق الأرضي، أعلى الجراج، بسبب مياه الصرف التي تسببت في سقوط السقف، وأضافت أن سيارتها تعرضت للإتلاف بشكل كامل، وأنها تستغلها في الإنفاق على أطفالها.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد انهيار سقف جراج بمنطقة اللبيني بالهرم، انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، أن سقف جراج عقار، انهار جزء منه، مما أسفر عن حدوث تلفيات بعدد من السيارات المركونة به، من بينها سيارة أرملة المطرب الشعبي الراحل إسماعيل الليثي.

تم إخطار الجهات المختصة بالحي ومحافظة الجيزة، وإجراء معاينة لمكان الانهيار، وتم تشكيل لجنة من المختصين لمعاينة العقار، وفحص سبب الانهيار، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.