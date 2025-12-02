قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يسرا تتحدث عن الحالة الصحية لـ عادل إمام
إيران: مستمرون في التعاون مع وكالة الطاقة الذرية وفق قوانين البرلمان
وزير الإنتاج الحربي: نشارك بقوة في EDEX 2025.. ونعرض منتجات عسكرية جديدة لأول مرة
لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين.. أبرز تصريحات وزير الخارجية خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره الألماني
وزيرة التنمية المحلية تتلقى تقريراً حول جهود ملف القضية السكانية في نوفمبر 2025
بعد أنباء تعيينه.. القصة الكاملة لأزمة سامح حسين مع جامعة حلوان
عضو المجلس الفلسطيني: المشهد في غزة قاتم رغم وقف إطلاق النار واستمرار خروقات الاحتلال
وزير الخارجية: نطالب بضرورة التوصل إلى هدنة شاملة في السودان
وزير الخارجية: وحدة الأراضي الفلسطينية خط أحمر.. ونرفض تمامًا تقسيم غزة
بعد الضجة الواسعة| المعلمة نسرين صاحبة فيديو تنمر مدرسة الإسكندرية تكشف لـ"صدى البلد": هل استفزت الطلاب؟.. وهذا كان ردها
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الألماني تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي وإطلاق منتدى أعمال مشترك
إيران تصل إلى عالم نووي إسرائيلي.. باقة زهور ورسالة تهديد تكشف التفاصيل
حوادث

التحقيق في انهيار سقف جراج بالهرم وتهشم سيارة أرملة إسماعيل الليثي| صور

السيارة بعد تهشمها
السيارة بعد تهشمها
ندى سويفى

تباشر النيابة العامة بالجيزة، تحقيقات موسعة في انهيار سقف جراج عقار، بمنطقة الهرم، مما أسفر عن حدوث تلفيات بسيارة شيماء سعيد، أرملة المطرب الشعبي الراحل إسماعيل الليثي، بالإضافة إلى 5 سيارات أخرى، لكشف سبب الانهيار.

وأجرى رجال المباحث معاينة للجراج، وللسيارات المتضررة من الانهيار، كما تم الاستماع لأقوال أصحابها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وذكرت شيماء سعيد أرملة المطرب الراحل إسماعيل الليثي، خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها بتطبيق تيك توك، أن سبب انهيار سقف الجراج، الإهمال الناتج عن محل حلوى شهير بالطابق الأرضي، أعلى الجراج، بسبب مياه الصرف التي تسببت في سقوط السقف، وأضافت أن سيارتها تعرضت للإتلاف بشكل كامل، وأنها تستغلها في الإنفاق على أطفالها.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد انهيار سقف جراج بمنطقة اللبيني بالهرم، انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، أن سقف جراج عقار، انهار جزء منه، مما أسفر عن حدوث تلفيات بعدد من السيارات المركونة به، من بينها سيارة أرملة المطرب الشعبي الراحل إسماعيل الليثي.

تم إخطار الجهات المختصة بالحي ومحافظة الجيزة، وإجراء معاينة لمكان الانهيار، وتم تشكيل لجنة من المختصين لمعاينة العقار، وفحص سبب الانهيار، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

النيابة العامة الهرم إسماعيل الليثي

المتهم

مش بوسة ووردة.. شهادات أهالي ضحايا فراش مدرسة الإسكندرية تكسر حاجز الخوف

صلاة سنة الفجر

هل تجوز صلاة سنة الفجر بعد الفرض إذا فات وقتها؟.. الإفتاء تجيب

صورة أرشيفية

تعليق الدراسة غدا وبعد غد ببعض المدارس لإنعقاد لجان إعادة انتخابات مجلس النواب

فيلم الست

تشويه لصورة أم كلثوم.. أشرف سيف يرفض فيلم “الست” قبل عرضه

صورة تعبيرية

محامي الطـ ـفل سفاح الإسماعيلية يفجر مفاجأة: هيطلع براءة بنسبة كبيرة لهذا السبب

ارشيفية

فضحها بـ 10 فيديوهات.. اعترافات مثيرة لمديرة تطبيق شهير ضد عشيقها| خاص

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 2-12-2025

المتهمين

القبض على عصابة تستخدم 14 طفلا فى أعمال التسول بالقاهرة| صور

قطار

مصرع شاب سقط من قطار على شريط السكة الحديد بقنا

أرشيفية

القبض على 3 لصوص سرقوا دراجة نارية بسوهاج

بالصور

يسرا تتحدث عن الحالة الصحية لـ عادل إمام

يسرا
يسرا
يسرا

بعد أنباء تعيينه.. القصة الكاملة لأزمة سامح حسين مع جامعة حلوان

سامح حسين
سامح حسين
سامح حسين

فيروس ماربورج.. الأعراض والوقاية وكيفية الحماية من نزلات البرد المنتشرة

فيروس ماربورج..الاعراض والوقاية وكيفية الحماية من نزلات البرد المنتشرة
فيروس ماربورج..الاعراض والوقاية وكيفية الحماية من نزلات البرد المنتشرة
فيروس ماربورج..الاعراض والوقاية وكيفية الحماية من نزلات البرد المنتشرة

شراكة جديدة بين العربية للتصنيع وداسو الفرنسية داخل EDEX 2025.. لتوقيع عقد صناعات دفاعية| صور

عقد جديد يدعم سلاسل الإمداد لداسو من مصانع العربية للتصنيع
عقد جديد يدعم سلاسل الإمداد لداسو من مصانع العربية للتصنيع
عقد جديد يدعم سلاسل الإمداد لداسو من مصانع العربية للتصنيع

ظافر العابدين

الإعلان التشويقي الرسمي لفيلم صوفيا للمخرج ظافر العابدين

هاني رمزي

هو شاطر في عمل التريند .. هاني رمزي يكشف حقيقة خلافه مع محمد رمضان

الهام شاهين

شغل لجان.. إلهام شاهين تدافع عن فيلم "الست" بعد انتقادات البرومو

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

المزيد