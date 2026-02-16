برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بدعم الأولى بالرعاية تعزز مسار العدالة الاجتماعية

أكد النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إطلاق حزمة حماية اجتماعية جديدة تعكس بوضوح انحياز الدولة الدائم للفئات الأولى بالرعاية، وحرصها على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين في ظل التحديات الراهنة.

وأوضح "الحفناوي"، أن هذه الخطوة تمثل تحركًا عمليًا لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، وتحسين مستوى الدخل للفئات الأكثر احتياجًا، بما يضمن توفير قدر أكبر من الاستقرار المعيشي والأمان الاقتصادي للأسر البسيطة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن توجيهات القيادة السياسية تؤكد استمرار الدولة في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية بشكل مؤسسي ومستدام، وليس من خلال حلول مؤقتة، بما يعزز مبادئ العدالة الاجتماعية ويكرس مفهوم الدولة الراعية والداعمة لمواطنيها.

وشدد "الحفناوي"، على أن دعم الفئات الأولى بالرعاية يأتي في إطار استراتيجية شاملة لبناء الإنسان المصري، وتوفير حياة كريمة تضمن للمواطن حقوقه الأساسية، مؤكدًا أن القيادة السياسية تضع المواطن في صدارة أولوياتها وتسعى دومًا للحفاظ على استقرار المجتمع وتعزيز تماسكه في مواجهة التحديات.