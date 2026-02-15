إشادة برلمانية بانضمام «A350-900» لأسطول مصر للطيران: خطوة تعزّز السياحة وتنافسية للناقل الوطني

حظي انضمام أول طائرة من طراز A350-900 إلى أسطول الناقل الوطني بإشادة واسعة من أعضاء مجلس النواب، باعتباره خطوة استراتيجية تدعم خطط الدولة لزيادة الحركة السياحية وتعزيز مكانة مصر إقليميا ودوليا في مجال النقل الجوي.

وأكد النائب هشام حسين، وكيل أول لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أن انضمام طائرة من طراز Airbus A350-900 إلى أسطول مصر للطيران يمثل نقلة مهمة في مسار تحديث الأسطول الجوي، ويعكس رؤية واضحة لتطوير قطاع الطيران باعتباره ركيزة أساسية لدعم السياحة وتعزيز القدرة التنافسية لمصر على خريطة الطيران العالمية.

رفع كفاءة التشغيل

وأوضح أن هذه الخطوة لا تقتصر على إضافة طراز حديث فحسب، بل تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف رفع كفاءة التشغيل، وزيادة الطاقة الاستيعابية للرحلات طويلة المدى، وفتح وجهات وأسواق سياحية جديدة، بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة لزيادة أعداد السائحين وتعظيم العائد الاقتصادي من القطاع السياحي.

وأشار إلى أن الطائرة الجديدة بما تتمتع به من تقنيات متقدمة ومعايير حديثة للاستدامة البيئية، تعكس التزامًا بمواكبة التطورات العالمية في صناعة الطيران، مؤكدًا أن تحسين تجربة السفر بات عنصرًا حاسمًا في المنافسة بين المقاصد السياحية.

من جانبها، شاركت النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، في احتفالية انضمام الطائرة الجديدة، التي أُقيمت بصالة (4) بمطار مطار القاهرة الدولي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، إلى جانب قيادات الوزارة والشركة القابضة لمصر للطيران وعدد من ممثلي الشركات العالمية العاملة في قطاع النقل الجوي.

تطوير منظومة النقل الجوي

وأعربت النائبة عن تقديرها لهذه الخطوة، مؤكدة أن إدخال طائرات الجيل الحديث يعكس التزام الدولة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير منظومة النقل الجوي ودعم مكانة مصر كمركز إقليمي للطيران المدني.

وأضافت أن انضمام الطائرة المتطورة، التي تتميز بكفاءتها التشغيلية وكونها صديقة للبيئة، يعزز قدرات الناقل الوطني التنافسية ويدعم جهود جذب المزيد من الحركة السياحية والاستثمارات، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وثمنت رئيس اللجنة جهود وزارة الطيران المدني والشركة القابضة لمصر للطيران، مشيدة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين مثل إيرباص ورولز رويس، مؤكدة أن هذا التعاون يسهم في إدخال أحدث التقنيات إلى السوق المصري ودعم مسيرة التطوير في قطاع الطيران.