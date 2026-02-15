ابنة هبة قطب تخطف الأنظار خلال إعلان حملها.. شاهد

حرصت خبيرة التجميل دينا هشام، ابنة الدكتورة هبة قطب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور خلال إعلان خبر حملها.

إطلالة ابنة هبة قطب في أحدث ظهور

تألقت ابنة هبة قطب بإطلالة بسيطة للغاية، حيث ارتدت فستان طويل باللون الأبيض الذي لا يحمل اي نقوشات أو تطريزات مما كشف عن ملامح الحمل.

اتسمت إطلالة ابنة هبة قطب خلال جلسة التصوير بأنها بسيطة وبعيدة تماما عن المبالغة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ابنة هبة قطب على حجاب بسيط باللون الأبيض أيضا، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان البسيطة والغير مبالغ فيها.