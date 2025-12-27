قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدواجن البروتين الأرخص في مصر.. توقعات باستقرار الأسعار خلال رمضان
موعد مباراة منتخب مصر وأنجولا بـ كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة
كوارث وزلازل وصراعات عالمية.. نبوءات بابا فانجا عن عام 2026
ضربة معلمة تفقد طفلا بصره في نجع حمادي.. ووالده لـ "صدى البلد": 18 غرزة وكفالة 2000 جنيه.. هل هذا ثمن عين ابني؟!
تطورات الحالة الصحية للفنان محمود حميدة بعد أزمته الأخيرة
تحديث الطقس.. سحب منخفضة تغطي شمال سيناء ومدن القناة
مقديشيو تطلب عقد اجتماع طارئ للجامعة العربية لرفض اعتراف إسرائيل بـ«أرض الصومال»
محيي إسماعيل يغادر المستشفى بعد تحسن حالته الصحية
شاهد.. هدف محمد صلاح فى شباك جنوب إفريقيا
الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا: ملتزمون بوحدة وسيادة الصومال
عايز شقة .. أنظمة السداد وكيفية الحجز في وحدات سكن لكل المصريين 8
12 ساعة للأعمال الخاصة.. تفاصيل قرار وزاري لتنظيم ساعات العمل
أخبار البلد

العمل في إسبوع.. دعوة أصحاب الأعمال للمشاركة في مبادرة التفتيش الذكي.. وفرص عمل بالداخل ودعم العمالة غير المنتظمة

وزارة العمل
وزارة العمل

نشرت وزارة العمل اليوم السبت  حصاد الوزارة خلال أسبوع حافل.

كان من أبرز ما شهده هذا الأسبوع دعوة معالي وزير العمل محمد جبران منظمات أصحاب الأعمال والمستثمرين للمشاركة في مبادرة «التفتيش الذكي»، التي تمنح المنشآت الملتزمة «العلامة الخضراء» مع تعليق التفتيش لمدة عام، موضحًا أن الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025 يُعد شرطًا أساسيًا للمشاركة في المبادرة، وأن تلقي طلبات الاشتراك يتم من خلال مكتب الوزير أو عبر مديريات العمل بالمحافظات.

كما بدأ الأسبوع بإعلان معالي وزير العمل عن نشرة التوظيف نصف الشهرية، التي توفر آلاف فرص العمل للشباب في مختلف المحافظات، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص...كما افتتح الوزير ندوة توعوية حول قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، بالتعاون مع الغرفة التجارية الصينية، وأعقبها بافتتاح ندوة مماثلة بالتعاون مع جامعة هليوبوليس، جرى خلالها تسليم عدد من عقود العمل... وشهد الأسبوع كذلك لقاء معالي الوزير مع وفد تركي رفيع المستوى لبحث تفعيل الخطة التنفيذية للتعاون المشترك في مجالات العمل، إلى جانب عقد اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع مديري مديريات العمل بالمحافظات، حثّهم خلاله على تكثيف الجهود لتنفيذ خطط الوزارة، لا سيما في ملفات التدريب من أجل التشغيل.

كما التقى الوزير بصاحبة الفيديو المتداول بشأن التخلي عن أبنائها الأربعة، وأعلن عن توفير فرصة عمل لها، إلى جانب صرف مكافأة مالية دعمًا لها.

وشهد هذا الأسبوع أيضًا نشر عدد من القرارات التنفيذية المكملة لقانون العمل الجديد، مع استمرار نشر باقي القرارات تباعًا..كما جرى إصدار فيلم «حكاية عمل»، الذي يبرز جهود الوزارة في عدد من الملفات، خاصة التشغيل داخل مصر وخارجها...وحضر الوزير اختبارات برنامج «سفراء العمل» بمقر الوزارة..كما التقى بالعاملين بديوان عام الوزارة لفتح حوار مباشر معهم، والاستماع إلى آرائهم بشأن خطط التطوير والتحديات التي تواجههم أثناء العمل، والعمل على تذليلها.

وفي إطار الدعم الاجتماعي، واصلت الوزارة دعم العمالة غير المنتظمة، حيث أعلنت وزارتا العمل والتضامن الاجتماعي مضاعفة الإعانات المقدمة لضحايا العمالة غير المنتظمة في حادثي البحيرة والفيوم.

هذا وقد واصلت مديريات العمل بالمحافظات تنفيذ خطط الوزارة فيما يخص العديد من الملفات منها التدريب والتشغيل والتفتيش ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية،ومتابعة تطبيق القوانين الخاصة بقضايا العمل .

حصاد العمل وزارة العمل قانون العمل

الطريقة الصحيحة لترميم الشعر بعد البروتين والكيراتين

ما الذي يحدث للشعر بعد البروتين والكيراتين
ما الذي يحدث للشعر بعد البروتين والكيراتين
ما الذي يحدث للشعر بعد البروتين والكيراتين

الأكاديمية العسكرية المصرية تشكل مجلس علمى برئاسة وزير الأوقاف

الأكاديمية العسكرية المصرية تشكل مجلس علمى برئاسة وزير الأوقاف لمناقشة الملتحقين بدراسات ما بعد الدكتوراة
الأكاديمية العسكرية المصرية تشكل مجلس علمى برئاسة وزير الأوقاف لمناقشة الملتحقين بدراسات ما بعد الدكتوراة
الأكاديمية العسكرية المصرية تشكل مجلس علمى برئاسة وزير الأوقاف لمناقشة الملتحقين بدراسات ما بعد الدكتوراة

وزير الصحة: كلية الطب بالقوات المسلحة تجمع بين الانضباط العسكرى والتفوق العلمى

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

لمحبي الحلويات السريعة.. طريقة عمل حلى القشطية بخطوات سهلة

طريقة عمل حلى القشطية
طريقة عمل حلى القشطية
طريقة عمل حلى القشطية

