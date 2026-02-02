قبل رمضان.. خطوات تفريز خضروات بأسهل الطرق

تفريز خضروات من أكثر الأمور التي تشغل بال الكثير من السيدات خلال هذه الفترة، وذلك استعدادا لشهر رمضان الكريم.

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة، خطوات تفريز خضروات لشهر رمضان.

مقادير تفريز خضروات



● بسلة

● جزر

● فاصولياء خضراء

● بصل مفروم

● ثوم مفروم

● زيت

● ملح

● فلفل أسود

طريقة تحضير تفريز خضروات



يقطع الجزر ويسلق في الماء المغلى مع البسلة في إناء على النار

توضع الخضروات في الماء البارد

ترفع من الماء البارد وتصفى وتحفظ في أكياس بلاستيكية في الفريزر حتى الاستخدام



طريقة 2:

يمكن أن يشوح الجزر والبسلة أو الفاصولياء المسلوقة في الزيت على النار مع البصل والثوم المفروم حسب الرغبة

يضاف الملح والفلفل ويقلب كل الخليط

يترك ليبرد ويحفظ في أكياس بلاستيكية في الفريزر حتى الاستخدام