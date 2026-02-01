شهية ولذيذة .. طريقة عمل بيتزا القرنبيط

بيتزا القرنبيط من الأكلات الغير تقليدية التي يمكنك تطبيقها في المنزل بمذاق شهي ولذيذ ومختلف عن الأطباق الأخرى.

قدم الشيف شربيني على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل بيتزا القرنبيط اللذيذة و السهلة.

مقادير بيتزا القرنبيط



● زهرات قرنبيط مسلوقة نصف سلقة

● جبنة موتزاريلا

● زعتر

● بصل بودرة

● ثوم بودرة

● بابريكا

● بيضة

للوجه :

● لحمة مفرومة

● بصل مفروم

● كرات

● كرفس

● زعتر

● فلفل حار

● حلقات طماطم

● حلقات فلفل ألوان

● زعتر

● جبنة موتزاريلا



طريقة تحضير بيتزا القرنبيط



يسلق القرنبيط نصف سلقة ويهرس ويخلط مع البيض والجبنة الموتزتاريلا

ثم يوضع الخليط في صنية بيتزا وتدخل الفرن حتى تمام النضج وتخرج من الفرن ويوضع عليها صوص الطماطم حسب الرغبة

ثم يضاف العصاج والخضار والجبنة الموتزاريلا وتدخل الفرن مرة آخرى ثم تقدم.