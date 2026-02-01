قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اهتمام فرنسي سويسري للتعاقد مع مدافع الأهلي.. تفاصيل
خبير استراتيجي: ضربة إيران كانت وشيكة .. وتركيا تدخلت لوقف التصعيد
أسعار السجائر الأجنبية الجديدة في مصر بعد زيادة فيليب موريس
الإسكندرية تودع الزحام بإيقاف ترام الرمل التاريخي لتدشين عصر النقل الذكي | تفاصيل
الكونفدرالية الإفريقية | حسام عبد المجيد يحرز هدف تقدم الزمالك في شباك المصري
تشكيل باريس سان جيرمان أمام ستراسبورج في الدوري الفرنسي
الحرس الثوري: الحشد الأمريكي في المنطقة لا يجب الانتباه له
كيف حفظ الإسلام والدولة حقوق ذوي الإعاقة؟.. رجال الدين والسياسة يوضحون
الكونفدرالية الإفريقية| تعادل سلبي بين الزمالك والمصري في أول 20دقيقة
اتحاد العاصمة الجزائري يتعادل مع دجوليا المالي ويقترب من ربع نهائي الكونفدرالية
السفير فوزي العشماوي: موعد الضربة الأمريكية ضد طهران غير معلوم
فتيات ليل في شوارع التجمع.. ضبط شبكة لممارسة الأعمال المنافية للأداب داخل السيارات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

شهية ولذيذة .. طريقة عمل بيتزا القرنبيط

هاجر هانئ

بيتزا القرنبيط من الأكلات الغير تقليدية التي يمكنك تطبيقها في المنزل بمذاق شهي ولذيذ ومختلف عن الأطباق الأخرى.

قدم الشيف شربيني على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل بيتزا القرنبيط اللذيذة و السهلة.

مقادير بيتزا القرنبيط


● زهرات قرنبيط مسلوقة نصف سلقة

● جبنة موتزاريلا

● زعتر

● بصل بودرة

● ثوم بودرة

● بابريكا

● بيضة

للوجه :
● لحمة مفرومة
● بصل مفروم
● كرات
● كرفس
● زعتر
● فلفل حار
● حلقات طماطم
● حلقات فلفل ألوان
● زعتر
● جبنة موتزاريلا


طريقة تحضير بيتزا القرنبيط


يسلق القرنبيط نصف سلقة ويهرس ويخلط مع البيض والجبنة الموتزتاريلا
ثم يوضع الخليط في صنية بيتزا وتدخل الفرن حتى تمام النضج وتخرج من الفرن ويوضع عليها صوص الطماطم حسب الرغبة
ثم يضاف العصاج والخضار والجبنة الموتزاريلا وتدخل الفرن مرة آخرى ثم تقدم.

القرنبيط طريقة تحضير بيتزا القرنبيط مقادير بيتزا القرنبيط

