مرأة ومنوعات

طريقة عمل فطيرة البطاطا والعسل... بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل فطيرة البطاطا والعسل
طريقة عمل فطيرة البطاطا والعسل
هاجر هانئ

قدمت الشيف نيرمين هنو، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل فطيرة البطاطا والعسل، فهي من الحلويات اللذيذة و الشهية التي يمكنك تناولها خلال فصل الشتاء بمذاق لا يقاوم.

مقادير فطيرة البطاطا والعسل


● 55 جم زبدة

● 50 جم سكر بني غامق

● 1 بيضة

● 200 جم دقيق فول سوداني

● نصف ملعقة صغيرة ملح

للحشوة :
● 350 جم بيوريه بطاطا
● 180 مل زجاجة لبن بالتمر
● 100 جم سكر بني غامق
● 85 جم عسل
● 3 بيضات
● 3 صفار بيض
● 2 ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون
● ملعقة صغيرة حبهان مطحون
● نصف ملعقة صغيرة كركم مطحون
● ربع ملعقة صغيرة ملح
● 120 مل لبن
● 120 مل كريمة خفق
● ملعقة كبيرة نشا ذرة


طريقة تحضير فطيرة البطاطا والعسل


تحضير القاعدة:

يُبطن قاع قالب تارت دائري مقاس 9 بوصات (23 سم) بورق زبدة ويُدهن بخفة بقليل من الزبدة.
تُوضع الزبدة والسكر في وعاء العجان الكهربائي وتُخفق باستخدام مضرب الويسك على سرعة متوسطة منخفضة حتى يصبح الخليط موحد اللون بنيًا فاتحًا وهشًا، لمدة 4–5دقائق.


يُوقف الخفق وتُكشط جوانب الوعاء بملعقة سيليكون.
تُضاف البيضة ويُخفق على سرعة متوسطة منخفضة حتى تمتزج، لمدة دقيقة واحدة.
يُضاف دقيق الفول السوداني والملح ويُخلط على سرعة متوسطة منخفضة حتى يتكوّن عجين متماسك، لمدة 3–4 دقائق.


يُكشط العجين من الوعاء مباشرة إلى القالب المُجهز.
باستخدام وعاء صغير مسطح القاعدة أو قاعدة كوب قياس مسطح (مع تغطية العجين بورق زبدة إن رغبت)، يُفرد العجين ويُسوّى حتى يغطي القاعدة والجوانب بطبقة متساوية.


يُغطى بالبلاستيك ويُجمد لمدة لا تقل عن ساعة حتى يتماسك.
يمكن تحضير القاعدة مسبقًا وتجميدها، بعد لفها وإغلاقها في كيس محكم، لمدة تصل إلى أسبوعين.


الخبز المبدئي للقاعدة:

قبل ملء القاعدة بالكاسترد بساعة على الأقل، يُسخن الفرن على 170°م ويُوضع الرف في الثلث السفلي من الفرن.
يُبطن صاج بورق زبدة وتُوضع القاعدة عليه. يُثقب سطح القاعدة بالكامل باستخدام شوكة.
تُغطى بورقة زبدة كبيرة وتُثقل بأوزان فطائر.
تُخبز حتى تبدأ الحواف في الاحمرار الخفيف، لمدة 15–20 دقيقة.
تُنقل إلى شبكة تبريد وتُترك لتبرد لمدة 5 دقائق، ثم تُزال الأوزان وورق الزبدة.


تحضير الحشوة:

يُسخن الفرن على 177°م. في وعاء خلط كبير، تُخفق حليب التمر مع بوريه البطاطا الحلوة والسكر والعسل والبيض وصفار البيض والزنجبيل والحبهان والكركم والملح.
تُضاف الكريمة تدريجيًا مع الخفق حتى يذوب السكر تمامًا. في وعاء صغير، يُخفق النشا مع 1½ ملعقة كبيرة ماء لتكوين خليط سائل.
يُضاف هذا الخليط إلى الكاسترد ويُخفق حتى يمتزج. بديلًا عن ذلك، يمكن وضع جميع المكونات في خلاط عالي السرعة وخفقها لفترة قصيرة حتى يصبح الخليط ناعمًا جدًا (وهي الطريقة المفضلة للحصول على حشوة حريرية).


يُنقل الكاسترد إلى قدر كبير ويُسخن على نار متوسطة منخفضة مع التقليب المستمر وكشط الجوانب حتى تصل درجة الحرارة إلى 74°م باستخدام ترمومتر فوري، ويبدأ الخليط في التكاثف الواضح، لمدة 10–12 دقيقة.
يُرفع فورًا عن النار. تُوضع مصفاة دقيقة فوق إناء قياس كبير ويُصفى الكاسترد للتخلص من أي تكتلات.


يُسكب الكاسترد في القاعدة المخبوزة مسبقًا ويُخبز حتى تتماسك الحشوة، وعند إدخال ترمومتر فوري في منتصف الحشوة تُسجل درجة حرارة 85°م.

فطيرة البطاطا والعسل مقادير فطيرة البطاطا والعسل طريقة تحضير فطيرة البطاطا والعسل

درة تخطف الأنظار بـ القطيفة فى حفل المتحدة

بيطرى الشرقية يضبط 8 أطنان لحوم ودواجن مجهولة المصدر

الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب

القوات المسلحة ومحافظة الجيزة توقعان اتفاقية لتطوير خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ

