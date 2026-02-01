قبل رمضان.. نظمي ثلاجتك بذكاء في خطوات بسيطة

تنظيم الثلاجة لا يحافظ فقط على نظافة المطبخ، بل يساعد أيضاً في إطالة عمر الأطعمة والحفاظ على قيمتها الغذائية، بخطوات سهلة وبسيطة، يمكنك جعل ثلاجتك أكثر ترتيباً وخالية من الروائح المزعجة.

طريقة بسيطة لتنظيم الثلاجة

حسب موقع the kitchen ابدئي بتفريغ الثلاجة بالكامل، ثم اغسلي الرفوف والأدراج جيداً بالماء الساخن والصابون للتخلص من أي بقايا أو روائح عالقة، وللحفاظ على رائحة منعشة، ضعي علبة من مسحوق صودا الخبز داخل الثلاجة، فهي فعالة في امتصاص الروائح غير المرغوبة.

احرصي على وضع الأطعمة التي لا تحتاج إلى تبريد شديد في الأماكن الأكثر دفئاً، مثل باب الثلاجة والرف العلوي. أما الأدراج السفلية فهي المكان الأنسب للخضروات، إذ تساعد فتحات التهوية فيها على الحفاظ على نضارتها ومنع تكون العفن.

الرف العلوي مثالي للأطعمة التي تخططين لتناولها قريباً، مثل بقايا الطعام والوجبات الجاهزة والخفيفة، بينما يُعد الرف الأوسط الخيار الأفضل لتخزين منتجات الألبان والأطعمة المكشوفة.

أما الرف السفلي، كونه أبرد منطقة في الثلاجة، فهو المكان الآمن لحفظ اللحوم النيئة، الأسماك والدواجن، بما يضمن سلامتها وجودتها.

بهذا التنظيم البسيط، ستحصلين على ثلاجة مرتبة، أطعمة أطول عمراً، ومطبخ أكثر صحة وانتعاشاً.