الشروط والموعد.. فتح باب التقديم لمعاهد معاوني الأمن 2026
تداول 31 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
مات ساجدا.. وفاة مدير بالتعليم أثناء صلاة الجنازة على جاره بالغربية
نجوم البريميرليج في صدارة دافعي الضرائب.. كم يدفع صلاح ومرموش؟
المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة: مصر رسخت دور السيدات ومكانتهم في المجتمع
أفنان الشعيبي: استثمار الخطاب الديني والإعلامي ضرورة لحماية وتعزيز حقوق المرأة
الحسين الأردني يعلن رسميا انتقال عودة فاخوري إلى بيراميدز
الكلمة تفرق.. رئيس الوزراء يشاهد فيلما تسجيليا حول دور المرأة
ترامب يأمر وزارة الأمن الداخلي بعدم التدخل في احتجاجات المدن الديمقراطية
مبعوثة أمريكية تصل إلى فنزويلا لإعادة فتح السفارة بعد 7 سنوات من القطيعة
خالد طلعت: 29 لاعبا انتقلوا من الأهلي للزمالك في آخر 40 عامًا
الحرس الثوري الإيراني: وجود المجموعات البحرية الأجنبية في المنطقة حرب نفسية

إسراء صبري

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث قال الحرس الثوري الإيراني، إن وجود المجموعات البحرية الأجنبية في المنطقة حرب نفسية لا ينبغي الالتفات إليها.

وأوضح أن تحركات الأعداء تحت سيطرتنا ومراقبتنا الكاملة.

واسترسل: يجب مواصلة جميع الأنشطة في البلاد وأن نكون حذرين.

وأفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يأمل أن تتفاوض إيران على شيء مقبول وأن تتحدث بجدية مع الولايات المتحدة.

أشار ترامب مكررًا ما قاله في وقتٍ سابق بأن لدى أمريكا سفن كبيرة وقوية تبحر باتجاه إيران.

ذكر ترامب: إذا تمكنا من التفاوض على اتفاق مقنع يؤدي إلى عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا فيجب تحقيق ذلك ولا أعلم إذا ما كانت المفاوضات ستؤدي إلى اتفاق لكن الإيرانيين يتحدثون إلينا بجدية.

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

فيديو دمنهور

زواج عرفي وقرض 300 ألف.. أسرار صادمة في واقعة دمنهور

