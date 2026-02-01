الحرس الثوري الإيراني: وجود المجموعات البحرية الأجنبية في المنطقة حرب نفسية

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث قال الحرس الثوري الإيراني، إن وجود المجموعات البحرية الأجنبية في المنطقة حرب نفسية لا ينبغي الالتفات إليها.

وأوضح أن تحركات الأعداء تحت سيطرتنا ومراقبتنا الكاملة.

واسترسل: يجب مواصلة جميع الأنشطة في البلاد وأن نكون حذرين.

وأفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يأمل أن تتفاوض إيران على شيء مقبول وأن تتحدث بجدية مع الولايات المتحدة.

إيران

أشار ترامب مكررًا ما قاله في وقتٍ سابق بأن لدى أمريكا سفن كبيرة وقوية تبحر باتجاه إيران.

ذكر ترامب: إذا تمكنا من التفاوض على اتفاق مقنع يؤدي إلى عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا فيجب تحقيق ذلك ولا أعلم إذا ما كانت المفاوضات ستؤدي إلى اتفاق لكن الإيرانيين يتحدثون إلينا بجدية.