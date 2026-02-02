قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عراقجي: إيران مستعدة لإبرام اتفاق نووي عادل والدفاع عن نفسها ضد أي عدوان
مستشفيات شمال سيناء هي الوجهة الأولى للجرحى والمرضي الفلسطينيين
حصاد دوري أبطال إفريقيا بعد الجولة الرابعة .. تفوق مصري وصراع مفتوح قبل الحسم
وصول الدفعة الأولى من الفلسطينيين العائدين من مصر إلى قطاع غزة
وصول الدفعة الأولى من الفلسطينيين العائدين من مصر إلى قطاع غزة
اليوم.. الحكم على المتهمة بإنهاء حياة صغار دلجا ووالدهم بالمنيا
خريطة الظواهر الجوية.. تنبيه من الرمال المثارة وفرص لأمطار على هذه المناطق
ماذا يحدث في ليلة النصف من شعبان؟.. علي جمعة يوضح تفاصيل 10 عجائب
ليلة النصف من شعبان 2026 اليوم.. احذر 5 أفعال تحرمك مغفرة الله
طرق إستخراج قيد عائلي 2026
14 شعبان.. مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة والمحافظات
ما حكم الوضوء من الترع؟.. الإفتاء : ممنوع في هذه الحالة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

ارتفاع طفيف.. أسعار الخضروات اليوم الإثنين

أمل مجدى

يهتم عدد كبير من المواطنين بأسعار الخضروات في الأسواق اليوم الاثنين 2 فبراير 2026، لشراء احتياجاتهم الأساسية.

وتباينت أسعار الخضروات، في عدد من الأصناف والأماكن فيختلف السعر حسب مكان البيع.

‎ويرصد موقع صدى البلد الإخباري متوسط أسعار الخضروات طبقًا لأسعار الأسواق اليوم…

‎أسعار الطماطم

بلغ متوسط أسعار الطماطم اليوم الإثنين في الأسواق ما بين 10.79 جنيه/ كيلو و15 جنيهًا.

سعر البطاطس


‎سجل متوسط أسعار البطاطس اليوم في الأسواق نحو 11.57 جنيه / كيلو.


‎أسعار الليمون البلدي

سجل متوسط أسعار الليمون البلدى اليوم في الأسواق 33.21 جنيه/ كيلو.

سعر الخيار 


‎سجل متوسط أسعار خيار اليوم الإثنين في الأسواق 18.75 جنيه/ كيلو.

أسعار الملوخية


‎وبلغ متوسط أسعار الملوخية اليوم في الأسواق، نحو 21.64 جنيه/ كيلو.

أسعار اللفت


‎وسجلت متوسط أسعار اللفت اليوم، يبلغ في الأسواق 8.28 جنيه/ كيلو.


‎أسعار الكوسة

سجلت متوسط أسعار الكوسة اليوم الإثنين، في الأسواق 24.18 جنيه/ كيلو.


‎أسعار البصل

وسجل متوسط سعر البصل  البصل 15 جنيه/ كيلو.


‎أسعار الكرنب
‎بلغ متوسط أسعار الكرنب اليوم في الأسواق 32.5 جنيه للواحدة.
 

