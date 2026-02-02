ارتفاع طفيف.. أسعار الخضروات اليوم الإثنين

يهتم عدد كبير من المواطنين بأسعار الخضروات في الأسواق اليوم الاثنين 2 فبراير 2026، لشراء احتياجاتهم الأساسية.

وتباينت أسعار الخضروات، في عدد من الأصناف والأماكن فيختلف السعر حسب مكان البيع.

‎ويرصد موقع صدى البلد الإخباري متوسط أسعار الخضروات طبقًا لأسعار الأسواق اليوم…

‎أسعار الطماطم

‎

بلغ متوسط أسعار الطماطم اليوم الإثنين في الأسواق ما بين 10.79 جنيه/ كيلو و15 جنيهًا.

سعر البطاطس



‎سجل متوسط أسعار البطاطس اليوم في الأسواق نحو 11.57 جنيه / كيلو.



‎أسعار الليمون البلدي

‎

سجل متوسط أسعار الليمون البلدى اليوم في الأسواق 33.21 جنيه/ كيلو.

‎

سعر الخيار



‎سجل متوسط أسعار خيار اليوم الإثنين في الأسواق 18.75 جنيه/ كيلو.

‎

أسعار الملوخية



‎وبلغ متوسط أسعار الملوخية اليوم في الأسواق، نحو 21.64 جنيه/ كيلو.

‎

أسعار اللفت



‎وسجلت متوسط أسعار اللفت اليوم، يبلغ في الأسواق 8.28 جنيه/ كيلو.



‎أسعار الكوسة

‎

سجلت متوسط أسعار الكوسة اليوم الإثنين، في الأسواق 24.18 جنيه/ كيلو.



‎أسعار البصل

‎

وسجل متوسط سعر البصل البصل 15 جنيه/ كيلو.



‎أسعار الكرنب

‎بلغ متوسط أسعار الكرنب اليوم في الأسواق 32.5 جنيه للواحدة.

