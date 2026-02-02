ارتفاع طفيف.. أسعار الخضروات اليوم الإثنين

يهتم عدد كبير من المواطنين بأسعار الخضروات في الأسواق اليوم الاثنين 2 فبراير 2026، لشراء احتياجاتهم الأساسية.
وتباينت أسعار الخضروات، في عدد من الأصناف والأماكن فيختلف السعر حسب مكان البيع.
ويرصد موقع صدى البلد الإخباري متوسط أسعار الخضروات طبقًا لأسعار الأسواق اليوم…
أسعار الطماطم
بلغ متوسط أسعار الطماطم اليوم الإثنين في الأسواق ما بين 10.79 جنيه/ كيلو و15 جنيهًا.
سعر البطاطس
سجل متوسط أسعار البطاطس اليوم في الأسواق نحو 11.57 جنيه / كيلو.
أسعار الليمون البلدي
سجل متوسط أسعار الليمون البلدى اليوم في الأسواق 33.21 جنيه/ كيلو.
سعر الخيار
سجل متوسط أسعار خيار اليوم الإثنين في الأسواق 18.75 جنيه/ كيلو.
أسعار الملوخية
وبلغ متوسط أسعار الملوخية اليوم في الأسواق، نحو 21.64 جنيه/ كيلو.
أسعار اللفت
وسجلت متوسط أسعار اللفت اليوم، يبلغ في الأسواق 8.28 جنيه/ كيلو.
أسعار الكوسة
سجلت متوسط أسعار الكوسة اليوم الإثنين، في الأسواق 24.18 جنيه/ كيلو.
أسعار البصل
وسجل متوسط سعر البصل البصل 15 جنيه/ كيلو.