السلع متوفرة.. شعبة المستوردين: تخفيضات كبيرة بمعارض أهلا رمضان

أكد متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين، أن معارض أهلا رمضان تسهم في إحداث حالة توازن في أسعار السلع وتوفير كافة احتياجات المواطن بأسعار منخفضة.



وقال بشاي في مداخلة هاتفية على قناة “إكسترا نيوز”: " هناك ارتفاع في نسب الخصومات داخل معارض اهلا رمضان على مستوى الجمهورية وهناك زيادة في نقط تواجد المعارض في مختلف المحافظات ".

وتابع: " لا يوجد تكدس في الموانئ لبعض منتجات المصانع وهناك وفرة في العملة الصعبة ولا توجد اي مشاكل خاصة باستيراد السلع والمواد الخام التي تدخل في السلع".

وأكمل متى بشاي : "زيادة المعروض من السلع الغذائية يسهم في تواجد منافسة وبالتالي يعود الامر بالنفع على المواطن ".

ولفت: "هناك تخفيضات كبيرة في أسعار السلع الغذائية وعلى رأسها الزيت والسكر والمكرونة والسمن والصلصة “، مضيفا: ”أطمئن المستهلك بوفر السلع الغذائية وبنقول للمواطن انزل اشتري حاجتك لكن متشتريهاش مرة واحدة ولا يوجد مخاوف من حدوث نقص في أي سلعة ".