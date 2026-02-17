أسعار السلع الغذائية بأسواق الوادي الجديد اليوم الثلاثاء

تواصل أسواق محافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026، استقبال المواطنين في أجواء تتسم بتوافر السلع الغذائية وانتظام المعروض داخل المحال التجارية والمجمعات الاستهلاكية والمنافذ الحكومية، وسط متابعة ميدانية مكثفة لضبط الأسواق وضمان استقرار الأسعار.

ويعكس هذا النجاح جهودًا متواصلة لتعزيز المخزون الاستراتيجي ودعم قنوات التوزيع الرسمية، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر وتحقيق انضباط واضح في حركة التداول.

وفي جولة بعدد من المنافذ، لوحظ استقرار أسعار السلع التموينية الأساسية، حيث بلغ سعر زجاجة الزيت سعة لتر نحو 57 جنيهًا، فيما سجل السمن وزن كيلو 67 جنيهًا، و135 جنيهًا لعبوة 2 كيلو. كما سجل كيلو الدقيق 22 جنيهًا، وبلغ سعر الشاي الحجم الكبير 50 جنيهًا، بينما سجل كيس الملح الكبير 27 جنيهًا.

أما فيما يتعلق بالحبوب والبقوليات، فقد سجل كيلو الفاصوليا 52 جنيهًا، والعدس الأصفر 47 جنيهًا، وتراوحت أسعار التونة بين 85 و100 جنيه، وبلغ سعر شكارة الأرز 10 كيلو 220 جنيهًا، و25 كيلو 515 جنيهًا، فيما سجلت لفة أرز 800 جرام 185 جنيهًا، ولفة الأرز كيلو صافي 225 جنيهًا، بينما بلغ سعر لفة السكر كيلو صافي 270 جنيهًا، كما سجلت شكارة المكرونة 10 كيلو 180 جنيهًا، وكرتونة المكرونة 120 جنيهًا.

وفي قطاع البروتينات، تراوح سعر كيلو اللحم البلدي ما بين 300 و350 جنيهًا، بينما سجلت الدواجن البيضاء من 90 إلى 100 جنيه للكيلوجرام، مع توافر ملحوظ في الكميات المطروحة، كما استقرت أسعار منتجات الألبان، حيث بلغ كيلو الجبن الأبيض من 75 إلى 80 جنيهًا، وسجلت عبوة 500 جرام نحو 55 جنيهًا، فيما بلغ سعر كرتونة البيض قرابة 120 جنيهًا.

وأكد عدد من المواطنين أن ضخ كميات إضافية بالمنافذ الحكومية ساهم في خلق حالة من التوازن السعري، فيما أشار تجار إلى أن زيادة المعروض حدّت من أي زيادات مفاجئة، خاصة مع الرقابة المستمرة من الأجهزة المختصة.

وتؤكد المحافظة استمرار خطتها في دعم الأمن الغذائي من خلال التوسع في المعارض والمنافذ المتحركة، وتعزيز التنسيق مع المنتجين والموردين، بما يضمن استدامة وفرة السلع وتحقيق استقرار طويل الأمد في الأسواق بمختلف المراكز والقرى.