بعد اختلاف الرؤية.. هل يجب على المسافر من مصر إلى السعودية الصيام غدا؟
شوبير : لو المسحراتي مقلش اسمي أعيط
انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية الأممية للمناخ
حريق هائل يدمر مسرحًا تاريخيًا في نابولي
إخلاء سبيل كروان مشاكل وصاحبة كافيه بمدينة نصر في إقامة حفل بدون ترخيص
تحذير من رياح مثيرة للأتربة تضرب القاهرة و6 مناطق أخرى.. والأرصاد تُحدد الموعد
تسليم القيادة بالقوات المسلحة| أحمد موسى: الفريق أشرف زاهر أعرب عن تقديره للفريق عبدالمجيد صقر
أحمد موسى: رمضان شهر التسامح والعمل الصالح
شرطة الكابيتول توقف مشتبها فيه قرب مبنى الكونغرس بحوزته سلاحا ناريا
أحمد موسى: مش هتلاقي مواطن من غير إفطار أو سحور
منّاعة لـ هند صبري في النصف الأول من رمضان 2026 .. وكان يا ما كان
دعاء آخر يوم شعبان بعد استطلاع رؤية هلال رمضان 2026 | ردده الآن
توك شو

حسام الغمري: منصات الإخوان تمارس «حربًا نفسية».. والحزمة الاجتماعية أربكت خطابهم

هاجر ابراهيم

أكد الإعلامي حسام الغمري أن المنصات الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان لا يمكن تصنيفها كوسائل إعلام بالمعنى المهني، بل تمثل – على حد وصفه – «غرف إدارة حرب نفسية» تستهدف إثارة البلبلة وصناعة الفوضى، معتبرًا أن ذلك يمثل نهجًا ثابتًا للجماعة خلال السنوات الماضية.

وأوضح الغمري، خلال حواره ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل على قناة الحياة اليوم، أن استراتيجية الجماعة على مدار 13 عامًا ارتكزت على الترويج لفكرة أن الدولة تخدم فئة بعينها، متجاهلة – بحسب قوله – ما تم تنفيذه من مشروعات قومية وبنية تحتية في مختلف المحافظات، بما في ذلك مناطق الدلتا والمدن الجديدة.

وأشار إلى أن الحزمة الاجتماعية الأخيرة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر أربكت خطاب تلك المنصات، مؤكدًا أنها – وفق تعبيره – تقوض السرديات التي رُوِّج لها بشأن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

حسام الغمري جماعة الإخوان الإخوان

