حسام الغمري: منصات الإخوان تمارس «حربًا نفسية».. والحزمة الاجتماعية أربكت خطابهم

أكد الإعلامي حسام الغمري أن المنصات الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان لا يمكن تصنيفها كوسائل إعلام بالمعنى المهني، بل تمثل – على حد وصفه – «غرف إدارة حرب نفسية» تستهدف إثارة البلبلة وصناعة الفوضى، معتبرًا أن ذلك يمثل نهجًا ثابتًا للجماعة خلال السنوات الماضية.

وأوضح الغمري، خلال حواره ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل على قناة الحياة اليوم، أن استراتيجية الجماعة على مدار 13 عامًا ارتكزت على الترويج لفكرة أن الدولة تخدم فئة بعينها، متجاهلة – بحسب قوله – ما تم تنفيذه من مشروعات قومية وبنية تحتية في مختلف المحافظات، بما في ذلك مناطق الدلتا والمدن الجديدة.

وأشار إلى أن الحزمة الاجتماعية الأخيرة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر أربكت خطاب تلك المنصات، مؤكدًا أنها – وفق تعبيره – تقوض السرديات التي رُوِّج لها بشأن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.