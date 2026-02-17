أحمد موسى: جهاز مستقبل مصر يطرح منتجات بجودة عالية وطازجة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن جهاز مستقبل مصر يطرح منتجات بجودة عالية وطازجة، مناشدا العقيد الدكتور بهاء الدين محمد الغنام هو المدير التنفيذي لـ "جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة" ، بالتوسع في منتجات مستقبل مصر.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن أسعار منتجات مستقبل مصر، أرخص من الأسعار بالأسواق الخارجية، معلقا: أسعارهم أرحم وأهدأ من الأسعار في الأسواق المصرية".

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن جهاز مستقبل مصر يمتلك مزارع مواشي، وقادر على ضخ كميات ضخمة من المنتجات بشكل يومي، مضيفا: نوفر الاحتياجات المطلوبة للمواطنين، وبأسعار مخفضة، وهناك تنسيق بين وزير التموين ووزير الزراعة وجهاز مستقبل مصر، لضمان ضخ السلع، لأن شغلهم الشاغل هو المواطن المصري,



وذكر: سيتم توزيع من 8 لـ 10 ملايين كرتونة سلع للفئات الأكثر احتياجا، و360 معرض أهلا رمضان، وتوفير 60 سوق يوم واحد بهم كل السلع، وبفضل الله معندناش أزمة في أي شيء .. محدش يخزن".

وأوضح أن الدولة المصرية، أتاحت تخفيضات عالية من 15 لـ 40 % في أسعار المنتجات على مستوى الجمهورية، مضيفا: سيتم توفير 60 مليون وجبة إفطار وسحور ساخنة خلال شهر رمضان المبارك، واستفادة 14 مليون مواطن من موائد الرحمان، بالإضافة إلى تجهيز 150 مطبخ.



