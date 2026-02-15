ياسمين عبد العزيز ترد على جدل خلافاتها فى كواليس "وننسى اللى كان"

علقت الفنانة ياسمين عبدالعزيز ، على الشائعات المتداولة لأول مرة خلال الساعات الماضية حول وجود خلافات فى كواليس تصوير مسلسلها الجديد "وننسى اللى كان".

وشاركت ياسمين عبر حسابها صورة طريفة للفنان عادل إمام من فيلم زهايمر، مكتوب عليها: أنا عملت كل كده، فى إشارة إلى دهشتها من تكرار الشائعات التى تعرضت لها بشكل متواصل.



نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، البرومو الثاني لمسلسلها الجديد “وننسى اللى كان” ، الذى من المقرر أن يعرض فى رمضان المقبل، وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقالت ياسمين عبد العزيز: «الإعلان الثانى لمسلسل وننسى اللى كان على mbc مصر، مش عايزين حملات بقى وربنا يكرمنا كلنا كده إن شاء الله».

وسبق أن علَّقت الفنانة ياسمين عبد العزيز على البرومو الدعائي الأول لمسلسلها الجديد «وننسى اللي كان»، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2026.

وكتبت ياسمين عبد العزيز، عبر حسابها على “فيس بوك”: «اللي فات حمادة واللي جاي حمادة تاني خالص.. على MBC مصر بإذن الله».

أبطال مسلسل «وننسى اللي كان»

مسلسل «وننسى اللي كان»، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخيبري، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، كل من: شيرين رضا، خالد سرحان، منة فضالي، محمود ياسين جونيور، محمد لطفي، محمود حافظ، وإيهاب فهمي.