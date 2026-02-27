أحمد عبد الحميد ينتقد دراما 2026: تكرار في الحكايات.. والسوشيال ميديا بوصلة لا يمكن تجاهلها

أبدى الفنان أحمد عبد الحميد ملاحظاته على خريطة مسلسلات رمضان 2026، معتبرًا أن الموسم يشهد حالة من التشابه الواضح في القصص والأفكار، حيث يميل عدد من صناع الدراما إلى تكرار تيمات سبق أن حققت نجاحًا، دون مغامرة حقيقية بتجارب مختلفة.

البحث عن مسارات جديدة

وأوضح عبد الحميد خلال لقائه مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج أسرار عبر شاشة قناة النهار، أن بعض المبدعين يفضلون البقاء داخل “منطقة الراحة”، مستثمرين نجاحات سابقة بدل البحث عن مسارات جديدة، مؤكدًا أن هذا التوجه قد يكون آمنًا إنتاجيًا لكنه يحدّ من التنوع الفني.

وشدد على أن جودة النص تظل العامل الحاسم في تميّز أي عمل، لافتًا إلى أن “الورق الجيد يفرض نفسه دائمًا”، وضرب مثالًا بأعمال لاقت إشادة نقدية في مواسم سابقة مثل مسلسل لام شمسية، وكذلك قلبي ومفتاحه، معتبرًا أن قوة الكتابة كانت العنصر الأبرز في نجاحهما.

وأشار عبد الحميد إلى أن بعض الأعمال التجارية تحقق أهدافها الجماهيرية، لكنها ليست السمة الغالبة هذا العام، في ظل تشابه عدد كبير من الطروحات الدرامية.

قراءة واعية ومتأنية

وفي سياق متصل، أكد أن متابعة ردود أفعال الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت ضرورة، لكنها تحتاج إلى قراءة واعية ومتأنية، موضحًا أن ما يُتداول على السوشيال ميديا يمثل مؤشرًا مهمًا لاتجاهات المشاهدة، لأن العمل الفني في النهاية يُقدَّم للجمهور أولًا وأخيرًا.