رامز جلال عن يارا السكري: مبتاكلش غير جيلي ملهاش في العدس والبصارة

قال الفنان رامز جلال خلال استقبال الفنانة يارا السكري: "النهاردة جايلنا بنت بجمالها عامله غارة.. مبتاكلش غير جيلي ملهاش في العدس والبصارة.. علقوا الإنارة وبلغوا الإدارة، يارا السكري"



وأضاف الفنان رامز جلال: “معانا يارا اللي هنشن عليها غارة.. ونطلع ليها حودة الشرير”.

برنامج رامز ليفل الوحش

كما استمر حديث رامز جلال عن الفنانة بأسلوبه المعتاد خلال تقديم برنامج رامز ليفل الوحش، حاملا عبارات استفزازية للضيف كما يعتمد.

ووقعت الفنانة يارا السكري ضحية حلقة اليوم من برنامج المقالب الرمضاني رامز ليفل الوحش، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، ويُعرض ضمن سباق برامج رمضان.

وشهدت الحلقة أجواءً من التشويق والإثارة، حيث تعرضت يارا السكري لمجموعة من المواقف المفاجئة ضمن أحداث المقلب، وسط حالة من التوتر والدهشة قبل الكشف عن هوية رامز جلال في نهاية الحلقة، لتتحول الأجواء إلى مزيج من الضحك والانفعال.