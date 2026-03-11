بسعة غير مسبوقة.. هواتف ببطاريات خارقة تغزو الأسواق قريبا

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فينيسيوس مهاجمًا.. تشكيل ريال مدريد أمام مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا
في ليلة 22 رمضان.. آلاف المصلين يحيون التراويح بالقراءات المتواترة في الجامع الأزهر
بايرن ميونخ يفتقد خدمات «ديفيس وموسيالا وأوربيج».. لهذا السبب
الرئيس الإيراني: السبيل الوحيد لإنهاء الحرب هو الاعتراف بالحقوق المشروعة لإيران
القيادة المركزية الأمريكية: إيران لم تسقط أي مقاتلة أمريكية
قرار جمهوري بتشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان لمدة أربع سنوات
دوي صافرات الإنذار وسط إسرائيل وفي القدس والضفة الغربية بعد موجة صواريخ إيرانية
روسيا تقدم مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي لوقف الحرب على إيران
رحيل قارئ شطورة.. وفاة الشيخ عبدالبديع عباس بعد 70 عاما في خدمة القرآن بسوهاج
خالد الجندي: الرأي الآخر ليس خطرًا.. وسليمان علمنا أن الرزق الحقيقي هو التوفيق للعمل الصالح
1600 جنيه على البطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين بعد زيادتها؟
الصحة العالمية: 18 هجوما على مرافق صحية في إيران منذ بدء الحرب
على الرغم من أن عددا متزايدا من الهواتف الرائدة الصينية يعتمد بطاريات سيليكون كربون بسعات تتجاوز 7000 مللي أمبير، يظل هاتف سامسونج Galaxy S26 Ultra محدودا ببطارية تبلغ 5000 مللي أمبير فقط، ومع ذلك، تخطط الشركة الكورية العملاقة لتطوير عدة بطاريات متقدمة، أكبرها بطارية ضخمة بسعة 20000 مللي أمبير، بهدف تحسين الأداء وتقديم قدرات بطارية أكبر في الإصدارات المستقبلية.

هواتف ببطاريات عملاقة تتجاوز 10 آلاف مللي أمبير

خلال الفترة الأخيرة، شهد سوق الهواتف الذكية توجها متزايدا نحو زيادة سعات البطاريات، مع سعي الشركات المصنعة لتقديم أجهزة تمنح المستخدمين عمر استخدام أطول، وفي هذا التقرير، نستعرض مجموعة من الهواتف المزودة ببطاريات ضخمة، يصل بعضها إلى أكثر من 9000 وحتى 10000 مللي أمبير، والمتوقع إطلاقها خلال شهر مارس 2026.

1. هاتف ريلمي Realme Narzo Power 5G:

يأتي في مقدمة هذه الهواتف Realme Narzo Power 5G الذي يعد صاحب أكبر بطارية بين الأجهزة المطروحة حاليا، حيث يضم بطارية هائلة بسعة 10001 مللي أمبير، وهي سعة تفوق بكثير ما اعتاد المستخدمون رؤيته في الهواتف الذكية التقليدية. 

ويدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 80 وات، ما يساعد على إعادة شحن البطارية الكبيرة خلال وقت معقول، ويقدم الجهاز شاشة AMOLED منحنية بمعدل تحديث 144 هرتز، ويعمل بمعالج ميدياتك Dimensity 7400 إلى جانب كاميرا مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل، ويبدأ سعره من نحو 295 دولار، ما يجعله منافسا قويا في الفئة المتوسطة.

هاتف ريلمي Realme Narzo Power 5G

2. هاتف وان بلس iQOO Z11:

ومن بين الهواتف المرتقبة أيضا iQOO Z11 الذي لم يعلن عنه رسميا بعد، لكنه مؤكد الإطلاق في الصين خلال شهر مارس. 

وتشير التسريبات إلى أنه سيأتي ببطارية ضخمة تبلغ سعتها 9020 مللي أمبير، إضافة إلى شاشة OLED بحجم 6.83 بوصة ومعدل تحديث مرتفع يصل إلى 165 هرتز، مع ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت وسعة تخزين قد تبلغ 512 جيجابايت.

هاتف وان بلس iQOO Z11

3. هاتف شاومي Poco X8 Pro Max:

تستعد شركة العلامة التجارية Poco التابعة لشركة شاومي لإطلاق هاتف Poco X8 Pro Max عالميا في 17 مارس، ويتوقع أن يكون الهاتف الأكبر من حيث سعة البطارية في تاريخ الشركة. 

وتشير التقارير إلى أن النسخة المخصصة للسوق الهندية قد تأتي ببطارية بسعة 9000 مللي أمبير، بينما قد تحتوي النسخة العالمية على بطارية أصغر قليلا بسعة 8550 مللي أمبير. 

هاتفي Poco X8 Pro و Poco X8 Pro Max

4. هاتف iQOO Z11x:

ومن الهواتف التي تركز على البطارية كذلك iQOO Z11x المتوقع إطلاقه في الهند في 12 مارس بسعر يقل عن 260 دولارا.

ويضم الهاتف بطارية كبيرة بسعة 7200 مللي أمبير، ما يجعله مناسبا للاستخدام المكثف مثل الألعاب ومشاهدة الفيديو، ويعمل الجهاز بمعالج Dimensity 7400 مع سعة تخزين تصل إلى 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1، كما يتمتع بهيكل مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68 وIP69.

هاتف iQOO Z11x

5. هاتف فيفو Vivo T5x 5G:

أما هاتف Vivo T5x 5G فمن المقرر إطلاقه يوم 17 مارس، وقد أكدت شركة فيفو أن الهاتف سيأتي ببطارية ضخمة تبلغ 7500 مللي أمبير، ما يجعله خيارا جذابا للمستخدمين الباحثين عن عمر بطارية طويل بسعر مناسب.

هاتف فيفو Vivo T5x 5G

6. هاتف هونر Magic V6:

وفي فئة الهواتف القابلة للطي، لفت هاتف هونر Magic V6 الأنظار بعد الإعلان عنه، وتحمل النسخة العالمية من الهاتف بطارية بسعة 6660 مللي أمبير.

هاتف هونر Magic V6

7. هاتف موتورولا Edge 70 Fusion:

ومن بين الأجهزة التي أعلنت عنها شركة موتورولا مؤخرا هاتف Edge 70 Fusion، الذي يأتي ببطارية كبيرة تبلغ 7000 مللي أمبير، ما يجعله من أكبر الهواتف التي تقدمها الشركة من حيث سعة البطارية. 

ويضم الهاتف شاشة OLED بمعدل تحديث 144 هرتز ويعمل بمعالج Snapdragon 7s Gen 4 إلى جانب كاميرا مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل، ويطرح بسعر يقارب 295 دولارا.

هاتف موتورولا Edge 70 Fusion

8. هاتف فيفو Vivo X300 Ultra:

وأخيرا، يتوقع أن تكشف شركة فيفو عن هاتف Vivo X300 Ultra قرب نهاية مارس، مع بطارية يرجح أن تقترب سعتها من 7000 مللي أمبير، وهي سعة كبيرة بالنسبة لهاتف رائد يركز على التصوير. 

ومن المقرر أن يضم الهاتف نظام كاميرات متطورا يشمل كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل من سوني وعدسة بيريسكوب بدقة 200 ميجابكسل من سامسونج، إضافة إلى عدسة واسعة بدقة 50 ميجابكسل ومستشعر متعدد الأطياف، على أن يصل إلى الأسواق العالمية خلال الربع الثاني من عام 2026.

هاتف فيفو Vivo X300 Ultra
