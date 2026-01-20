قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

انتقام وأكشن.. طرح برومو إفراج لـ عمرو سعد

عمرو سعد
عمرو سعد
أحمد البهى

طرحت منصة شاهد البرومو الاول لمسلسل" إفراج"، والمقرر ان يخوض من خلاله الفنان عمرو سعد الماراثون الرمضاني. 

وشهد البرومو ظهور عمرو سعد وهو يحاول الانتقام من بعض الاشخاص، حيث تضمن البرومو عدد من مشاهد الاكشن. 

شخصية عمرو سعد ضمن احداث مسلسل “إفراج”

بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل "سيد الناس" في رمضان 2025، يجسد عمرو سعد شخصية عباس وهو شاب فقير يسعى لتحسين حياته وسط صراعات ومفاجآت غير متوقعة ويضم المسلسل نخبة كبيرة من ابرز النجوم والمسلسل مكون من 30 حلقة.

شخصية تارا عماد فى مسلسل “إفراج”

وتشارك أيضًا الفنانة تارا عماد دور البطولة النسائية ضمن احداث المسلسل بشخصية “كراميلا”، وهي فتاة من مدينة طنطا وتعمل مغنية في أحد الفنادق الكبرى وتتقابل كراميلا مع عباس وتتوالى الأحداث.

أبطال مسلسل “إفراج” وقنوات العرض

ويشارك في بطولة مسلسل إفراج" كل من تارا عماد، حاتم صلاح، سما إبراهيم، وأحمد عبد الحميد وهو من إخراج أحمد خالد موسى وتأليف أحمد حلبة، محمد فوزي، وأحمد بكر ويعرض على قناة MBC مصر ومنصة شاهد.

إفراج الفنان عمرو سعد عمرو سعد مسلسلات رمضان 2026 برومو مسلسل إفراج

