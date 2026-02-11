هيونداي تكشف عن IONIQ 9 الجديدة كليا.. تفاصيل

كشفت شركة جي بي أوتو بالتعاون مع شركة هيونداي موتور، عن سيارتها الكهربائية الجديدة كليًا IONIQ 9، وذلك في منطقة سقارة – أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو – من خلال فعالية "The Living Pixels"، التي مزجت بين الفن والموضة والموسيقى لإعادة صياغة العلاقة بين الإنسان والسيارة برؤية معاصرة.

وشكّلت الفعالية محطة فارقة لهيونداي في المنطقة، حيث تم استعراض مجموعة IONIQ الكهربائية بالكامل، بما في ذلك IONIQ 5 N، وIONIQ 6، وIONIQ 9، الجديدة كليًا، ضمن عرض مستوحى من منصات عروض الأزياء. وقد عكس كل طراز شخصية مستقلة وفلسفة خاصة، قُدمت جميعها من خلال لغة تصميم موحدة وحركة متناغمة.

The Living Pixels... عندما تتحول السيارة إلى تجربة إنسانية

تمحورت الفعالية حول مفهوم"The Living Pixels"، وهو التوقيع الإبداعي لهيونداي في سياراتها الكهربائية. حيث تحولت إضاءة البيكسل الأيقونية إلى لغة تفاعلية نابضة بالحياة، تعبّر عن المشاعر عبر الضوء والحركة والصوت. وضم الحدث ثلاثة مكعبات ضخمة مستوحاة من البيكسل، قدّم كل منها رحلة تفاعلية تمزج بين الابتكار ونمط الحياة والتنقل الكهربائي، في حوار حي بين التكنولوجيا والإبداع.

وشهدت التجربة تعاونات فنية مميزة مع نخبة من أبرز المبدعين، حيث تم تقديم كل سيارة من خلال أحد محاور الإبداع الرئيسية للحدث. فقد التقى الأداء بالموسيقى مع IONIQ 5 N بالتعاون مع المؤلف والمنتج الموسيقي الشهير حسن الشافعي.

بينما جرى التعبير عن التصميم والديناميكا الهوائية لسيارة IONIQ 6 من خلال رؤية مستوحاة من عالم الموضة بالتعاون مع رائدة الموضة إكرام عابد (Cocca). أما الطراز الرائد IONIQ 9، فقد تجسدت رؤيته الفنية عبر التصميم الفراغي والفن البصري بالتعاون مع المعماري البارز كريم العسال، واختتم الحفل بفقرة فنية للمطرب محمود العسيلي.

وفي تعليقه على الحدث، قال طارق مساعد، الرئيس التنفيذي لشركة هيونداي موتور في الشرق الأوسط وأفريقيا: "اليوم، لا نكشف فقط عن سيارة كهربائية جديدة كليًا، بل نخطو خطوة جديدة نحو رؤيتنا لمستقبل التنقل. فبعد النجاح العالمي لطرازي IONIQ 5، وIONIQ 6، تمثل IONIQ 9 قفزتنا التالية في مسيرة التحول الكهربائي. مع IONIQ 9، نصنع مساحة تلتقي فيها التكنولوجيا بالراحة والعاطفة، لتحول كل رحلة إلى تجربة تواصل وانتماء".

وفي السياق ذاته، أضاف فادي محسن، الرئيس التنفيذي للعمليات لهيونداي في مصر: "تعكس هذه الفعالية التزام هيونداي العميق بالابتكار والاستدامة، وتؤكد قناعتنا بأن السيارات الكهربائية لم تعد مجرد وسيلة للتنقل، بل أصبحت منصة للتعبير عن الذات. إنها تربط الناس اليوم بأسلوب حياة جديد، تشكله الثقافة والفن وتجارب إنسانية ذات معنى".

IONIQ 9... فصل جديد في عالم سيارات SUV الكهربائية

تعزز هيونداي ريادتها في مجال التنقل الكهربائي بإطلاق IONIQ 9، أكبر وأفخم طراز ضمن عائلة IONIQ، لتضع معيارًا جديدًا في فئة سيارات الـ SUV الكهربائية. وتم تطوير IONIQ 9 لتلبية تطلعات العائلات العصرية ومحبي الرحلات الطويلة، مع الحفاظ على الطابع المستقبلي الذكي المميز لسيارات هيونداي الكهربائية، وتقديم مستويات استثنائية من التعددية والراحة.

تصميم خارجي يجمع بين القوة والديناميكا الهوائية

تحضر IONIQ 9 بثقة وقوة على الطريق، حيث تعزز أبعادها الكبيرة الثبات والمساحة الداخلية، فيما تسهم الخطوط الانسيابية المنحوتة في تحسين الكفاءة الديناميكية الهوائية. ويبلغ طول السيارة 5,060 مم، وعرضها 1,980 مم، وارتفاعها 1,790 مم، مع قاعدة عجلات بطول 3,130 مم. ويجسد التصميم الخارجي لغة هيونداي المستقبلية، جامعًا بين البساطة والدقة والتفاصيل الديناميكية، لتناسب الاستخدام اليومي والرحلات الطويلة على حد سواء.

منظومة كهربائية متقدمة ومدى قيادة رائد في فئته

تعتمد IONIQ 9 على منظومة دفع كهربائية متطورة، تتوفر بخيار الدفع الخلفي أو الدفع الرباعي. وتوفر بطاريتها 110.3 كيلو وات عالية السعة مدى قيادة ممتدًا، مع اختلاف أرقام المدى وأزمنة الشحن حسب الفئة.

ويحقق طراز الدفع الكلي مدى قيادة يصل إلى 700 كيلومترًا بالشحنة الواحدة.

وعلى صعيد الأداء، يضم طراز الدفع الكلي محركًين كهربائيًن بقوة تصل إلى 160 كيلوواط و70 كيلوواط. بينما يتضمن أعلى محركين 160 كيلوواط.

المقصورة الداخلية.. مساحة معيشة متكاملة

تم تصميم المقصورة الداخلية لـ IONIQ 9 لتكون مساحة معيشة ذكية تجمع بين الرحابة والخامات الفاخرة والتقنيات المتقدمة. وتوفر السيارة مستويات عالية من الراحة بفضل المقاعد الكهربائية متعددة الضبط والمساحات الواسعة للركاب في جميع الصفوف مع توافر خاصية التدفئة والتهوية والاسترخاء.

وتضم المقصورة شاشة معلومات وترفيه كبيرة، مع دعم كامل للاتصال عبر البلوتوث والتعرف الصوتي، إلى جانب نظام صوتي فاخر من Bose يضم ما يصل إلى 14 سماعة في الفئات الأعلى. كما تشمل التجهيزات نظام تكييف أوتوماتيكي متعدد المناطق، ونظام دخول وتشغيل ذكي، وعجلة قيادة متعددة الوظائف مكسوة بالجلد، وبابًا خلفيًا كهربائيًا مع إمكانية ضبط الارتفاع، إضافة إلى عدة مخارج طاقة موزعة داخل المقصورة ومنطقة الأمتعة، ومرآة جانبية رقمية بالاضافة الى مصابيح امامية LED بخاصية الاضاءة المزدوجة التي تساعد على سطوع عال.

أنظمة سلامة شاملة

تأتي IONIQ 9 مزودة بحزمة متكاملة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق، صُممت لتعزيز الثقة والحماية سواء داخل المدن أو على الطرق السريعة. ومع IONIQ 9، تؤكد هيونداي التزامها بتطوير سيارات كهربائية تضع تجربة المستخدم في صميم الابتكار، من حيث التصميم، والراحة، والتكنولوجيا، والاستدامة. ويجسد هذا الطراز رؤية هيونداي لمستقبل تصبح فيه التنقلات الكهربائية أسلوب حياة يُعاش، لا مجرد وسيلة قيادة، لتغدو جزءًا لا يتجزأ من نمط الحياة المعاصر.

وتتوفر IONIQ 9 بـ ثلاث فئات أسعارها كالتالي:

Connect: EGP2,750,000

Extreme: EGP3,100,000

Performance: EGP3,400,000