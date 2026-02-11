حنان يوسف تكشف لصدى البلد شخصيتها في مسلسل "فخر الدلتا"

كشفت الفنانة حنان يوسف في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري عن تفاصيل مشاركتها في مسلسل "فخر الدلتا"، مؤكدة أن العمل يمثل تجربة فنية مختلفة ومميزة في مشوارها.

وقالت حنان يوسف إنها تجسد خلال أحداث المسلسل شخصية والدة "صلاح فخر" الذي يقدم دوره النجم أحمد رمزي، مشيرة إلى أن الشخصية تحمل العديد من الجوانب الإنسانية والاجتماعية التي ستفاجئ الجمهور مع تطور الأحداث.

وأضافت أن المسلسل يتضمن العديد من المفاجآت الدرامية، لافتة إلى أن طبيعة العمل مختلفة من حيث المعالجة الدرامية وتفاصيل الشخصيات، وهو ما جذبها للمشاركة فيه منذ قراءة السيناريو.

وأعربت حنان يوسف عن سعادتها الكبيرة بالتعاون مع النجم أحمد رمزي، مؤكدة أن هناك حالة من التفاهم والانسجام بين جميع أفراد فريق العمل، سواء أمام الكاميرا أو خلفها، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على جودة العمل.

